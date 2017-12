Talous

Pörssivuosi päättyi – HS listasi parhaiten menestyneet yhtiöt, yksi oli ylitse muiden

Yksi superyhtiö ja kauttaaltaan vahvaa menoa. Näin voi tiivistää perjantaina päättyneen Helsingin pörssin vuoden 2017.



Jälleen kerran vuodesta tuli sijoittajille oivallinen, vaikka loppuvuodesta kurssit kääntyivät laskuun ja vuoden kokonaistuotto jäi hieman edellisistä vuosista. Helsingin pörssin osakekurssit nousivat vuonna 2017 keskimäärin noin seitsemän prosenttia, minkä päälle monet yhtiöistä maksoivat omistajilleen muhkeat osingot.



Kokonaisuutena vuosikymmenen aikana kertynyt osakkeiden tuotto on jo häkellyttävää luokkaa.







Vuoden – ja vuosikymmenen – häviäjiä pörssissä ovat olleet lähinnä ne, jotka ovat seuranneet sivusta. Finanssikriisin jälkeen vuoden 2010 alussa markkinoille astunut sijoittaja on moninkertaistanut sijoituksensa, jos on sijoittanut maksetut osingot uudelleen eikä ole täysin epäonnistunut osakkeiden valinnassa.



Tänä vuonna Helsingin pörssi nousi tasatahtia muun Euroopan kanssa. Yhdysvalloissa pörssikurssit paisuivat vielä selvästi enemmän, ja vuodesta tuli vahvin sitten vuoden 2013.



Euroopasta Yhdysvaltojen markkinoille sijoittaneiden iloa kuitenkin laimensi valuuttakurssien liike. Heikkenevän dollarin takia yhdysvaltalaiset osakkeet menettivät euromääräistä arvoaan niin paljon, että noin 20 prosentin arvonnoususta puolet hukkui valuuttakurssien muutokseen.



Helsingin pörssin vuoden kuningas vuonna 2017 oli selvä: Finnairin osakekurssi nousi vuoden aikana satumaisesti lähes 219 prosenttia.







Finnairin arvo pysyi tasaisessa nousukiidossa koko vuoden, kun hyvät uutiset seurasivat toistaan. Kesällä vielä näytti siltä, että yhtiö tuplaa liikevoittonsa viime vuodesta. Lopulta lähempänä voikin olla triplaaminen. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosjulkistus kiihdytti osakkeen nousua ja syyskuun positiivinen tulosvaroitus antoi nousulle lisää puhtia.



Miljoonissa mitattuna eniten arvoaan kasvatti Finnairia moninkertaisesti suurempi Neste. Finnairin tapaan Neste yllätti vuoden aikana odotettua paremmilla tulostiedoilla ja yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana lähes 50 prosenttia.



Muista yhtiöistä mediayhtiöiden kurssit nousivat voimalla. Alma Median osake kallistui yli 40 prosenttia ja Sanoman yli 30 prosenttia.



Suomen kolmesta suuresta metsäyhtiöistä Stora Enso oli vuoden paras sijoitus yli 30 prosentin arvonnousulta. Myös muiden metsäjättien eli UPM:n ja Metsä Boardin osakkeet kallistuivat, samoin keskeisten suomalaisten konepajayhtiöiden.



Vuoden suuria pettymyksiä sijoittajille olivat Stockmann, Orion, Caverion, SRV, Pihlajalinna ja Viking Line.



Piensijoittajien suosikkiosakkeen Nokian osakekurssi laski jo toisena perättäisenä vuotena. Yli 200 000 kotitaloutta köyhtyi, kun vuonna 2017 Nokian osake halpeni noin 15 prosenttia. Suomen toiseksi omistetuin osake eli Elisa kallistui noin seitsemän prosenttia ja kolmanneksi omistetuin Fortum noin 11 prosenttia.



Maailmalla vuosi oli teknologiayhtiöiden. Googlen osake oli ennen vuoden viimeistä kauppapäivää noussut 33 prosenttia, Amazonin 58 prosenttia, Microsoftin 38 prosenttia, Applen 48 prosenttia.



Kiinalaisen verkkojätin Alibaban osakkeen arvo New Yorkin pörssissä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana.



Verkkokauppayhtiöiden menestyksellä oli myös kääntöpuolensa. Vuoden aikana arvoaan menettäneiden yhtiöiden joukossa oli erityisen paljon yhtiöitä vähittäiskaupan alalta.



Oikaisu 29.12. kello 22.47: Jutussa kerrottiin virheellisesti, että Helsingin pörssin osakkeiden tuotto ei ole vuosikymmeneen jäänyt alle kymmeneen prosenttiin. Vuosi 2011 oli kuitenkin tästä poikkeus.