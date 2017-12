Talous

perustellusti sanoa, että suomalaisten arviot Suomen talouskehityksestä ovat aivan erilaiset kuin kolme vuotta sitten.Myönteiseen kehitykseen uskoo nyt 29 prosenttiyksikköä useampi kuin silloin, ilmenee HS-gallupista.Se tarkoittaa sitä, että yli miljoona suomalaista enemmän kuin joulun alla vuonna 2014 suhtautuu talouskehitykseen toiveikkaasti.Suomalaisista 45 prosenttia uskoo, että ensi vuosi on Suomen talouden kannalta kuluvaa vuotta parempi.Joka kymmenes suomalainen ennustaa käännettä huonompaan suuntaan, mikä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2014. Silloin kolme kymmenestä ennakoi, että tuleva vuosi on talouden kannalta kehnompi.on kaikissa väestöryhmistä, mutta keskimääräistä enemmän heitä on akateemisesti koulutetuissa ja hyvätuloisissa.Vähemmän koulutetuista ja pienempituloisista harvempi uskoo vuoden 2018 olevan talouden kannalta kuluvaa vuotta parempi, mutta optimismi on heillekin tyypillisin tapa suhtautua tulevaan vuoteen.Keskustaa, kokoomusta ja Sdp:tä äänestävät olivat keskimääräistä toiveikkaampia. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuivat tulevaan keskimääräistä pessimistisemmin. Vihreiden äänestäjät olivat näkemyksineen lähimpänä keskiarvokansalaista.suhtautuivat toiveikkaasti myös omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa.Yli puolet suomalaisista suhtautui tulevaan melko optimistisesti ja yksi kymmenestä erittäin optimistisesti. Näin ollen noin 2,9 miljoonan suomalaisen voi sanoa odottavan tulevaisuutta luottavaisin mielin.Yksi viidestä näki tulevaisuudessaan synkkiä pilviä, mutta vain kolme prosenttia ajatteli tulevaisuudestaan erittäin pessimistisesti.ja ylemmät toimihenkilöt näkivät elämänsä ja tulevaisuutensa paremmassa valossa kuin muut. Pienituloiset, työntekijät ja opiskelijat olivat pessimistisempiä tulevaisuudestaan.Tulotason lisäksi ikä vaikutti näkemyksiin. Kaikkien ikäryhmien enemmistöt olivat toiveikkaita tulevasta, mutta alle 40-vuotiaat suhtautuivat tulevaan kielteisemmin.Keskustan ja kokoomuksen äänestäjät olivat kaikkein optimistisimpia suurten puolueiden kannattajista. Vasemmistoliittolaisista miltei 40 prosenttia suhtautui elämäänsä ja tulevaisuuteensa pessimistisesti.Vihreiden, Sdp:n ja perussuomalaisten äänestäjien ajatukset ovat lähimpänä koko väestön keskiarvoa.