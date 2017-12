Talous

Kiinan teollisuustuotannon kasvu hidastui joulukuussa

teollisuustuotannon kasvu hidastui hieman joulukuussa, koska teollisuuden päästöjä hillittiin ilmanlaadun parantamiseksi ja kehitys kiinteistömarkkinoilla oli vaatimatonta.Sunnuntaina julkaistu teollisuuden virallinen ostopäälliköiden indeksi oli joulukuussa 51,6 pistettä, kun se marraskuussa oli 51,8 pistettä. Indeksi oli kuitenkin yli 50 pistettä, mikä ennakoi teollisuuden tuotannon lisääntymistä.Jos indeksin lukema on alle 50 pistettä, ennakoi se teollisuustuotannon supistumista. Uutistoimisto Reutersin ennakkokyselyssä analyytikot arvioivat indeksin olevan olevan joulukuussa 51,6 pistettä eli teollisuustuotannon kehittyminen vastasi markkinoiden odotuksia.talouden menojen lisääminen rakentamiseen on pidemmän ajan kuluessa ylläpitänyt kysyntää kiinteistömarkkinoilla ja lisännyt tavaravientiä. Tammi–syyskuussa Kiinan kokonaistuotanto kasvoi 6,9 prosenttia.Kiina on maailman toiseksi suurin kansantalous, ja sillä on huomattava vaikutus koko maailmantalouteen.Lukuisat analyytikot ja ekonomistit uskovat, että Kiinan talouskasvu kuitenkin hidastuu lähivuosina. Yksi syy siihen on talouden rakenneuudistukset. Keskusjohdon tavoitteena on, että talouskasvu perustuisi vastaisuudessa yhä enemmän kotimaiseen kulutuskysyntään kuin uusiin investointeihin, joita on rahoitettu velkaantumalla.