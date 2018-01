Talous

suomalaisista katsoo tekevänsä mielekästä työtä. He myös lähtevät aamuisin mieluusti töihin.Tämä käy ilmi Kantar TNS Oy:n Helsingin Sanomille tekemästä haastattelututkimuksesta.Jopa 79 prosenttia suomalaisista katsoo omasta mielestään tekevänsä mielekästä työtä. Kolme neljästä kertoo myös lähtevänsä useimpina päivinä mielellään työhön.Mitä vanhempi työntekijä, sitä mieluummin hän lähtee töihin. Yli 40-vuotiaista 80 prosenttia lähtee töihin mieluusti, kun taas alle 40-vuotiaista 64–65 prosenttia kokee työaamut mukavina. Pääkaupunkiseudulla huomattavasti useampi kokee töihin lähdön ikävänä kuin maaseudulla.ihmiset kokevat työnsä mielekkäämmäksi kuin nuoremmat. Vähiten työnsä tuntevat mielekkääksi vihreiden ja perussuomalaisten äänestäjät.Useampi kuin joka toinen työelämässä oleva ajattelee, että tulee riittävästi kuulluksi omassa työssään. Vain harvoilla on ristiriitoja työtovereidensa tai esimiestensä kanssa.Työpaikan vaihto on mielessä joka kolmannella. Palkkaan ei olla kovin tyytyväisiä. Vain 38 prosenttia sanoo, että työstä maksettava palkka on oikeassa suhteessa työn vaativuuteen.ei kovin paljon näy siinä, pelkäävätkö kansalaiset työpaikkansa menetystä.Noin 54 prosenttia sanoo, etteivät he koe minkäänlaista pelkoa potkuista.Varmoja potkuja lähivuosina odottaa 17 prosenttia työväestöstä. Neljän prosentin mielestä irtisanominen voi tulla eteen lähikuukausina. Kuusi prosenttia pelkää, että nykyinen työsuhde voi loppua milloin tahansa.Tilanne ei ole muuttunut vuodessa juuri lainkaan. Kansalaisten näkemykset ovat olleet hyvin samantyyppiset vuodesta 2014.toimihenkilöiden näkymät ovat muuttuneet aiempaa hieman myönteisemmiksi, alempien toimihenkiöiden vastaavasti aavistuksen huonompaan suuntaan. Työntekijöistä 14 prosenttia uskoo joutuvansa irti­sanotuksi työstään lähiaikoina.eivät robotit ja ­digitalisaatio paljon pelota ainakaan niin, että ne veisivät pian työpaikat.Suomen työssäkäyvistä 62 prosenttia suhtautuu optimis­tisesti oman työpaikkansa säilymiseen. 17 prosenttia arvelee, ­että robotit vievät työpaikan ­joskus tulevaisuudessa. Kuusi prosenttia arvelee, että niin tapahtuu kymmenen vuoden kuluessa.