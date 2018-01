Talous

Media pursuaa kertomuksia oravanpyörästä luomu­viljelijöiksi hypänneistä johtajista – todellisuudessa suomalai

Tutkimuksissa

Työelämää koskevat

Usein selvitykset

työelämä esiintyy varsin erilaisessa valossa kuin julkisessa keskustelussa.Ay-liike, poliitikot, psykologit ja media toistavat mieluusti tarinaa työelämän kurjistumisesta.Media rakastaa kertomuksia, joissa keskiportaan johtajat ovat hypänneet pois hektisestä työelämästä ja muuttaneet maalle luomuviljelijöiksi tai toteuttavat muuten elämänsä suuria haaveita luovassa flow’ssa.Yleensä tarinan perussävy on, että normaali työ on jotain, josta pitää päästä pois.selvitykset kuten Helsingin Sanomien TNS Kantarilla teettämä tutkimus kertoo aivan toisenlaista viestiä.Näissä koko kansan tuntoja peilaavissa kyselyissä valtaosa suomalaisista tuntuu olevan hyvinkin tyytyväisiä työhönsä ja lähtevät aamuisin mieluusti töihin.Vastaava tutkimus julkaistiin loppusyksystä. Siinä ammattiliitto Pro selvitti omien jäsentensä työtyytyväisyyttä. Pron jäsenistä 68 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväisiä työelämäänsä. Tyytyväisyys on kasvanut vuodesta 2015 lähtien.jakautuvat kahtia. Johtaminen, työkuormitus ja yleinen sählääminen ovat vähentymässä, mutta työ seuraa jatkuvasti enemmän vapaalle ja myös lomille.Sekä liian stressaava että tyytyväinen työelämä ovat molemmat arkitodellisuutta Suomessa, usein jopa samassa työssä.On työpaikkoja, joissa on huonot pomot, kurjat työkaverit ja liian kiire, mutta onneksi enemmistö työpaikoista ovat ihmisten mielestä inhimillisiä.