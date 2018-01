Maailmantalouden vakaata kasvua varjostavat isot riskit – kolme ekonomistia arvioi, mikä voisi romuttaa talouden hyvän vireen

Talous

Maailmantalouden vakaata kasvua varjostavat isot riskit – kolme ekonomistia arvioi, mikä voisi romuttaa taloud

Maailmantalous

Aktia-pankin pääekonomisti Heidi Schauman:

kasvaa kohtalaisen vakaasti. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa, että talouskasvu kiihtyy tänä vuonna 3,7 prosenttiin. Viimeksi talouskasvu on ollut yhtä voimakasta vuonna 2011.Yksi merkittävä muutos maailmantaloudessa on painopisteen siirtyminen kulutuksesta yhä enemmän investointien lisääntymiseen. Sitä voi pitää merkkinä talouden tervehtymisestä.Suomen pienelle avotaloudelle maailmantalouden kasvun vakautumisesta on hyötyä. Viime vuonna etenkin vienti ja investoinnit lisääntyivät voimakkaasti, mikä vauhditti talouden elpymistä poikkeuksellisen pitkästä ahdingosta. Sitä ennen Suomen talouskasvua joudutti pääasiassa yksityinen kulutus.Talouden ennustaminen täsmällisesti on mahdotonta. Ennusteilla on silti arvonsa etenkin riskien tunnistamisessa. Kolmen ekonomistin näkemykset riskeistä ovat suurin piirtein samoja, mutta erojakin toki on.

Kiina

”Kiinan talous on kasvanut ennustetta voimakkaammin vuonna 2017. Merkittävä syy siihen on se, että valtion omistamat yritykset ovat velkaantuneet yhä enemmän. Iso kysymys on, kuinka pitkään velkaantumiseen perustuva talouskasvu Kiinassa voi jatkua.”Seuraava kysymys on, loppuuko velkaantumiseen perustuva talouskasvu rauhallisesti ilman merkittäviä häiriöitä maailmantalouteen. Tosiasiassa Kiinan taloudesta, yrityksistä ja pankeista on aika vähän luotettavia tietoja.”Siksi on vaikea arvioida, miten pitkään jatkunut velkaantuminen purkautuu talousjärjestelmässä, joka ei ole avoin vaan keskusjohtoinen. Kiinan rahoitussektori on hyvin suljettu, mikä rajoittaisi mahdollisen pankkikriisin vaikutuksia maailmantalouteen.”Jos Kiinan talous alkaisi horjua, se vaikuttaisi ainakin taloudelliseen luottamukseen, joka on ollut viime vuonna poikkeuksellisen vahvaa.”Tiedämme menneisyydestä, että luottamus talouteen voi mennä hyvinkin nopeasti. Pelko Kiinan talouden erittäin pitkän kasvujakson päättymisestä vaikuttaisi merkittävästi kansainväliseen kaupankäyntiin, ja investoinnit vähenisivät eri puolilla maailmaa. Se taas vaikuttaisi Suomenkin talouteen.”

Euroopan keskuspankin rahapolitiikka

”Ensimmäinen huoli on se, miten markkinat kestävät, jos Euroopan keskuspankki lopettaa valtioiden joukkolainojen ja yrityslainojen ostamisen. Onko näille arvopapereille enää riittävästi ostajia, ja miten niiden hinnoittelu muuttuu? Esimerkiksi Italia saa nykyisin markkinoilta lainaa halvemmalla kuin Yhdysvallat.”Schaumanin mielestä suuri kysymys on, missä määrin valtioiden ja yritysten varainhankinta saattaisi kallistua. Hän kuitenkin korostaa, että varainhankinnan kallistuminen ei ole pelkästään huono asia.”Elvyttävä rahapolitiikka on vauhdittanut euroalueen talouskasvua, mutta emme oikeastaan tiedä, kuinka hyvin euroalueen talous pärjäisi ilman EKP:n poikkeustoimia.”Pahin vaihtoehto olisi, jos seuraava matalasuhdanne alkaisi ennen kuin EKP on ehtinyt nostaa korkojaan. Siinä tapauksessa EKP:n pitäisi aloittaa uudestaan suuret arvopapereiden ostot ja muut poikkeustoimet, mikä ei olisi talouden pitkän ajan tervehtymisen kannalta hyvä ratkaisu.”Euroalueen taloudessa on yhä suuria rakenteellisia ongelmia. On hyvin vähän merkkejä siitä, että seuraavaa kriisiä voitaisiin finanssipolitiikalla elvyttää. Kun suhdanne on taas hyvä, poliitikoilla tuntuu olevan Suomessa ja muualla euroalueella liian vähän halukkuutta varautua huonompiin aikoihin säästämällä.”

Osakkeet ja Yhdysvallat

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas:

Schauman pitää kohtalaisen todennäköisenä, että osakkeet alkavat pian halventua. Hänen mielestään etenkin Yhdysvalloissa osakkeet ovat lähes mistä tahansa näkökulmasta tarkasteltuna poikkeuksellisen kalliita.”Eri asia on sitten, milloin osakkeiden hinnoissa tapahtuu muutoksia. Sitä on täysin mahdotonta ennustaa, koska muutokset riippuvat niin monista tekijöistä. Markkinoilla on ollut erittäin pitkään poikkeuksellisen rauhallista, mikä on myös huolestuttavaa.”Hän painottaa, että Yhdysvalloissa poliittisia riskejä ei ole juuri lainkaan otettu huomioon osakkeiden hinnoittelussa.”Veikkaan, että se on reaktio siihen, että alkuvuonna reaktiot menivät pieleen. Viime vuoden alussa markkinat reagoivat lähes kaikkeen, mitä presidentti Donald Trump https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump sanoi. Sen jälkeen on siirrytty vaiheeseen, jossa markkinat eivät välitä enää presidentin kommenteista.”Schauman uskoo, että jossain vaiheessa markkinat alkavat taas reagoida Trumpin lausuntoihin ja kommentteihin. Seuraukset voivat olla yllättäviä, etenkin jos keskuspankki on asettanut ohjauskoron lähemmäksi normaalia tasoa.”Toisaalta voimakkaasti elvyttävä rahapolitiikka ja arvopapereiden osto-ohjelmat ovat olleet täysin uusia rahapoliittisia keinoja. Siksi meillä ei ole mitään tietoa tai näyttöä, millaisia vaikutuksia normaaleihin rahoitusoloihin siirtymisellä voisi olla. Parempi olisi, että muutokset osakkeiden hintoihin tapahtuisivat hitaasti, mutta ei romahdustakaan voi sulkea pois.”Toinen suuri kysymys on hänen mielestään asuntojen voimakas kallistuminen monissa valtioissa. Jos asunnot halpenisivat voimakkaasti esimerkiksi Yhdysvalloissa, sillä voisi olla arvaamattomia seurauksia.

Yhdysvallat

”Presidentti Donald Trumpin talouspoliittinen ennakoimattomuus on suuri kysymysmerkki. Talouden poliittisena riskinä voisi pitää häneen mahdollisesti kohdistettavaa virkarikossyytettä, joka sotkisi entisestään talouden ohjausjärjestelmää.”Ilmakunnas kiinnittää huomiota myös Yhdysvaltojen julkiseen talouteen: yhteisöveron kevennys tarkoittaa, että riski julkisen talouden alijäämien paisumisesta on todellinen.”Uskoisin, että veronkevennykset ovat myös omiaan nostamaan osakkeiden hintoja entisestään, mikä aiheuttaa huolta rahoitusmarkkinoiden kuplan kasvamisesta. Menneisyydestä tiedämme, että suurten kuplien puhkeamisella voi olla hyvin vakavia ja laaja-alaisia vaikutuksia.”Ilmakunnas korostaa myös, että hintakuplien puhkeamisen ennustaminen on mahdotonta. Sen sijaan hän katsoo, että mittavat veronkevennykset yrityksille ovat jo ainakin jossain määrin vaikuttaneet osakkeiden kallistumiseen.

Kiina

Kiinassa velkaantuminen on hyvin laaja-alaista, mikä on ilman muuta riski.”Kaikki heikosti kannattavat valtionyhtiöt tuskin selviävät velkataakoistaan, joten ongelmia on odotettavissa. Myös asuntosektorilla on runsaasti velkaa, ja kotitalouksien lainakannat kasvavat edelleen nopeasti.”Keskuspankilla on ristiriitainen asetelma rahapolitiikassaan. Ilmakunnaksen mielestä rahapolitiikan pitäisi periaatteessa olla kireämpää, jotta velanottohalut vähenisivät. Kasvavat velanhoitokulut kuitenkin uhkaavat samalla kaataa ylivelkaantuneita yrityksiä.”Jos Kiinan rahoitusmarkkinoille tulisi jokin suurempi häiriö tai kriisi, vaikuttaisi se maailmantalouteen ainakin kansainvälisen kaupankäynnin hyytymisenä. Sillä taas olisi vaikutusta moniin eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin yrityksiin, joille Kiina on tärkeä markkina-alue.”Ilmakunnas pitää epätodennäköisenä, että kriisi Kiinan rahoitusmarkkinoilla rajoittuisi vain valtion rajojen sisäpuolelle, vaikka yrityksillä onkin pääasiassa kotimaasta otettua velkaa.

Euroalue

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta:

”Normaaliin rahapolitiikkaan siirtymisessä on riskinsä. On hyvin vaikea sanoa, miten riskit mahdollisesti toteutuvat, koska vastaavia poikkeustoimia ei ole koskaan aikaisemmin käytetty. Toki on myös syytä todeta, että elvyttävä rahapolitiikka on tukenut merkittävästi euroalueen talouden elpymistä.”Jos katsotaan eteenpäin, finanssipolitiikka euroalueella ei Ilmakunnaksen mielestä ole ainakaan niin kireää kuin se on viime vuosina ollut. Eri asia on sitten se, riittävätkö pelkästään finanssipoliittiset toimet turvaamaan talouskasvun, kun rahapoliittista elvytystä vähennetään.”Vaikuttaa myös siltä, että EU:n budjettikuria koskevia sääntöjä voidaan tarvittaessa tulkita väljästi. Sille on perusteensa, jotta talouskasvu ei tyssäisi osin heikosti perusteltuihin budjettikurisääntöihin rahapolitiikan virityksen muuttuessa. Uskoisin, että finanssipolitiikalle voidaan tarvittaessa antaa enemmän talouskasvua tukevaa roolia kuin tähän saakka.”Ilmakunnaksen mielestä euroalueella palkankorotusten tasoissa voitaisiin myös siirtyä normaaleihin oloihin, koska se lisäisi osaltaan kokonaiskysyntää ja turvaisi talouskasvua.”Rakenteelliset uudistukset ovat tavallaan kaksiteräisiä miekkoja. Esimerkiksi työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset merkitsevät lyhyellä aikavälillä yleensä ostovoiman heikennyksiä, ja mahdolliset positiiviset kasvuvaikutukset tulevat vasta pidemmällä aikavälillä.”

Rahoitusmarkkinoiden romahtaminen

”Siitä huolimatta, että rahoituslaitosten vakavaraisuutta ja riskien kestävyyttä on sääntelyllä parannettu, erilaisten rahoitusmarkkinoihin liittyvien kuplien puhkeaminen voi aiheuttaa ketjureaktion, jota koko järjestelmä ei kestä. Ketjureaktio voi lähteä liikkeelle velkaisista kotitalouksista.”Esimerkkeinä mahdollisista hintakuplista Haaparanta mainitsee kiinteistöjen halpenemisen muuallakin kuin Ruotsissa ja virtuaalivaluutta bitcoinin, joka voisi lisätä epävarmuutta ja siten kiihdyttää muiden omaisuuserien arvojen romahdusta.

Rahapolitiikka

”Nollakoroista ollaan ilmeisesti pääsemässä irti, mutta korot ovat yhä alhaiset ja pitkän ajan tasapainokorot ovat laskeneet jo hyvin pitkään toisen maailmansodan jälkeistä aikaa ja 1980-luvun alkua lukuun ottamatta.”Haaparanta korostaa, että poikkeuksellisen matala korkotaso lisää yksityisen sektorin velkaantumista ja kysyntää, mutta pienetkin taloudelliset häiriöt voivat nopeasti vähentää yksityistä kysyntää ja palauttaa maailmantalouden nollakorkotilaan.”Edelleenkään missään päin ei näy valmiutta puhtaasti ideologisista syistä käyttää tehokkainta keinoa eli finanssipolitiikkaa talouskasvun tukemiseksi.”Siksi Haaparanta pitää mahdollisena, että uusi matalasuhdanne voi pitkittyä, vaikka keskuspankkien valmius rahapoliittiseen elvytykseen on varmasti aiempaa parempi. Hän myös korostaa, että valmius rahapoliittiseen elvytykseen lisää yksityisten velanottoa.

Sosiaaliset konfliktit

Haaparanta painottaa, että sotilaalliset konfliktit mukaan luettuna sisällissodat ovat kasvattaneet kansainvälistä muuttoliikettä, mikä on lisännyt vaatimuksia rajojen sulkemisesta.”Tämä johtuu osittain siitä syystä, että taloudellinen epätasa-arvo on kasvanut, koska hyvinvointivaltiota on purettu monissa maissa pelkästään ideologisista syistä. Se on yksi syy siihen, miksi kansalaiset pitävät muuttoliikettä uhkana.”Hänen mielestään kunnollisen talouspolitiikan tilalle on noussut uhkailu kauppapoliittisilla toimilla ja syyt epätasa-arvon kasvusta pannaan yksinomaan ulkomaiden kontolle.”Laaja kauppasota näkyisi nopeasti maailmantaloudessa. Sotilaalliset konfliktit toisaalta kasvattavat sotilasmenoja, mutta toisaalta ne lisäävät epävarmuutta ja vähentävät kansainvälistä kauppaa.”