Valtion omistusosuus Nesteestä putoaa alle 50 prosentin – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sai 50 miljoonalla eurolla yhtiön osakkeita

valtio on päättänyt lahjoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiölle Itlalle öljynjalostusyhtiö Nesteen osakkeita korkeintaan 50 miljoonan euron arvosta.Päätös perustuu kansanedustajien lakialoitteeseen, jonka eduskunta on hyväksynyt. Lahjoitus liittyy osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuuksiin.Lahjoitettavien osakkeiden lukumäärä on 922 168. Määrä vastasi arvoltaan lähes tarkkaan 50 miljoonaa euroa Helsingin pörssin keskiviikon päätöskurssin mukaan.tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. Itla perustettiin vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlan yhteydessä.Lahjoituksen myötä valtion omistusosuus Nesteestä laskee niukasti alle 50 prosentin, 49,74 prosenttiin.Ennen lahjoitusta valtion omistusosuus oli 50,1 prosenttia.päätti viime vuonna hakea eduskunnalta lupaa siihen, että valtio voi vähentää omistustaan Nesteessä ja toisessa energiayhtiössään Vapossa alle 50 prosentin aina kolmannekseen, eli 33,4 prosenttiin.Nesteen toiseksi suurin omistaja on tällä hetkellä työeläkeyhtiö Ilmarinen 1,83 prosentin omistuksella. Seuraavaksi suurimmat omistajat ovat Kansaneläkelaitos ja Valtion Eläkerahasto.