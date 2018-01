Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat kääntymässä selvään kasvuun kymmenen vuotta kestäneen romahduksen jälkeen

Talous

piristyminen näkyy nyt selvästi myös tutkimus- ja kehitys- eli t&k-investoinneissa. Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen myös t&k-investoinnit ovat lähdössä selvään kasvuun, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemä investointitiedustelu.Tiedot perustuvat yritysten antamiin arvioihin tulevan vuoden investoinneista. Viime vuonna kiinteät investoinnit eli esimerkiksi uusien tehtaiden rakentaminen tai koneiden ja laitteiden ostot kasvoivat 19 prosenttia. Kiinteät investoinnit ovat kasvaneet vahvasti jo kolme vuotta.Viime vuosien hyvissä luvussa näkyivät eräät suuret hankkeet kuten Äänekosken sellutehtaan rakentaminen. Myös rakennus- ja energia-alalla on investoitu runsaasti.kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo kasvattaa kiinteitä investointejaan tänäkin vuonna, mutta joidenkin suurten hankkeiden valmistuminen tarkoittaa, että investointien kokonaissumma jäänee viime vuotta pienemmäksi.EK arvioi, että kiinteät investoinnit supistuvat tänä vuonna noin kahdeksan prosenttia viime vuoden 4,5 miljardista eurosta hieman yli 4,1 miljardiin euroon.Noin kolmasosa kiinteistä investoinneista on suunnattu tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.EK ennustaa kyselyn tietojen perusteella kasvavan neljä prosenttia yli 2,9 miljardiin euroon. Lukema vastaa noin vuoden 2002 tasoa. Sen jälkeen t&k-investoinnit kasvoivat hyvin voimakkaasti ja olivat huippuvuonna 2008 noin 4,7 miljardia euroa.Tutkimus- ja kehitysinvestointien romahtaminen kymmenen vuotta sitten johtuu muun muassa Nokian ja sen myötä koko matkapuhelinalan romahduksesta sekä yleisestä talouden taantumasta.Loppusyksyllä tehtyyn kyselyyn vastasi 307 yritystä, joissa on yhteensä yli 130 000 työntekijää.