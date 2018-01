Talous

Pankkiiri katuu, että sanoi bitcoinia petokseksi – mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että bitcoinissa olisi mit

Monilla

J.P.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ensimmäinen

Tästä

Vuodenvaihteen

Bitcoin-lohkoketju

Tästä

Jos arvoa on, se voi itse asiassa olla negatiivinen suuren sähkönkulutuksen ja tarvittavan konekapasiteetin takia.

Tämän