OP:n asiakkaiden rahoja kadottanut vika löytyi –pankkipalvelut ruuhkautuivat, kun asiakkaat tarkistavat tilitietoja

OP:n asiakkaiden rahoja kadottanut vika löytyi –pankkipalvelut ruuhkautuivat, kun asiakkaat tarkistavat tiliti

kertoo, että sen pankkipalveluissa on tällä hetkellä ongelmia johtuen runsaasta käyttäjämäärästä”Op.fi-verkkopalvelussa, OP-mobiilissa ja Pivossa on tällä hetkellä hitautta ja häiriöitä johtuen poikkeuksellisen runsaasta käyttäjämäärästä. Myös puhelinpalvelussa on ruuhkaa”, kertoo pankki twitter-viestissään.käyttäjämäärä johtuu ilmeisesti siitä, että asiakkaat ovat käyneet tarkistamassa ovatko tilitiedot kohdillaan.Aiemmin maanantaina pankki tiedotti, että sen järjestelmissä oleva vika on vienyt rahoja asiakkaiden tileiltä. Moni asiakkaista oli havainnut rahojen kadonneen yön aikana.Pankki on pystynyt paikallistamaan vian. Se koskee kolmena päivänä joulukuussa tehtyjä katevarauksia ja käteisnostoja. Ongelman laajuus ei ole vielä täysin tiedossa.Teknistä vikaa korjataan parhaillaan. Vielä ei ole tiedossa, koska rahat palautuvat tileille.tiedotuksesta kerrotaan, että virheen luonteesta johtuen tietomurron mahdollisuus on suljettu pois. Asiakkaiden varoja ei siis ole päätynyt ulkopuolisille.Joulukuussa asiakkailta tehdyt veloitukset ovat täysin oikeita veloituksia. Jostain syystä järjestelmään on tullut vika, joka on veloittanut asiakkaita nyt noin kuukausi myöhemmin samasta tapahtumasta uudelleen.OP lupaa kertoa tarkemmin, kun vian laajuus on saatu paremmin selville.