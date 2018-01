Talous

Maailman viidenneksi suurin älypuhelimien valmistaja Xiaomi aikoo listautua pörssiin

matkapuhelimien valmistaja Xiaomi on palkannut investointipankit CLSA:n, Goldman Sachsin ja Morgan Stanleyn järjestään yhtiön listautumista pörssiin, kertovat asiasta perillä olevat lähteet uutistoimisto Reutersille.Ennakkoarvioiden perusteella yhtiön markkina-arvo voisi listautumisessa olla 100 miljardia dollaria eli 82 miljardia euroa. Markkina-arvo lasketaan kertomalla osakkeen hinta osakkeiden määrällä.Listautumisen ennakoidaan tapahtuvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Toteutuessaan se olisi todennäköisesti yksi vuoden suurimmista ”teknologiayhtiöiden” listautumisista.Xiaomi kertoi joulukuussa pankkiireille, että sen viime vuoden myyntitavoite ylittyisi 18 prosentilla. Yhtiön pahimpia kilpailijoita ovat kiinalaiset Oppo ja Vivo.Strategy Analytics arvioi marraskuussa, että Xiaomi voisi nousta tänä vuonna maailman toiseksi suurimmaksi älypuhelimien valmistajaksi. Loka–marraskuussa Xiaomi oli Strategy Analyticsin mukaan maailman viidenneksi suurin älypuhelimien valmistaja seitsemän prosentin markkinaosuudellaan.Xiaomin myymien älypuhelimien määrä on kasvanut viime vuonna voimakkaasti. Loka–joulukuussa yhtiö myi 27,7 miljoonaa älypuhelinta, mikä oli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuotta aikaisemmin.Strategy Analyticsin mukaan Xiaomin markkinaosuus älypuhelimissa oli loka–joulukuussa seitsemän prosenttia. Vuosi sitten samalla ajanjaksolla markkinaosuus oli neljä prosenttia.Maailman suurin älypuhelimien valmistaja on eteläkorealainen Samsung, jonka markkinaosuus oli loka–joulukuussa 21 prosenttia. Toiseksi suurin oli Apple (12 prosenttia), kolmanneksi suurin Huawei (10 prosenttia) ja neljänneksi suurin Oppo (8 prosenttia).