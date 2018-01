Kiina aikoo rakentaa satoja jäähalleja, ja suomalaiset ovat mukana urakoissa – miljoonahanke alkoi, kun Jokereiden Jussi Rapo osoitti umpimähkään kiinalaista nimeä

Talous

Kiina aikoo rakentaa satoja jäähalleja, ja suomalaiset ovat mukana urakoissa – miljoonahanke alkoi, kun Jokere

Kiinalaismies

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jokerit

Jo edellisenä

Ensimmäiset

Vuosi

”Kiinan valtio ohjaa kymmeniä miljoonia ihmisiä jääkiekkoiluun.”

Tilanne

Vientiprojekti

Kiina odottaa, että sen maajoukkue pelaa kasvojaan menettämättä vuoden 2022 olympiakisoissa.

Jokereiden

Toistaiseksi