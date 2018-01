Joukko Saksan ja Ranskan johtavia taloustutkijoita ratkoo riitaa euroalueen suunnasta – ryhmältä kuusi ehdotusta alueen kehittämisestä

Talous

Joukko Saksan ja Ranskan johtavia taloustutkijoita ratkoo riitaa euroalueen suunnasta – ryhmältä kuusi ehdotus

Berliini

Joukko

Kaikkiaan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Elinkeinoelämän

Velkojen

Ryhmä

Euromaiden

Saksan