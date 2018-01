Montako hyvinvointikauppaa Suomeen mahtuu? Uusi Hehku avaa tänä vuonna 30 liikettä – ”Ihmettelisin, jos ei tulisi uusia yrittäjiä”

Talous

Montako hyvinvointikauppaa Suomeen mahtuu? Uusi Hehku avaa tänä vuonna 30 liikettä – ”Ihmettelisin, jos ei tul

Kahden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hehkun

Vaikka

Ruotoistenmäki

Ruohonjuurella