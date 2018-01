Talous

Suurin osa Uniperin osakkeen­omistajista torjui Fortumin osto­tarjouksen – tarjoukseen jatkoaika

Fortum ilmoitti aamupäivällä, että saksalaisen Uniperin osakkeenomistajille suunnatun ostotarjouksen ovat hyväksyneet osakkaat, joiden omistusosuus on 46,93 prosenttia. Ostotarjouksen määräaika päättyi tiistaina 16. tammikuuta.Uniperin suurin osakkeenomistaja E.on päätti viime viikolla myydä 46,65 prosentin omistusosuutensa Fortumille. Muista Uniperin osakkeenomistajista ostotarjouksen hyväksyivät osakkaat, joiden omistusosuus on 0,28 prosenttia.hallitus on ilmoittanut pitävänsä Fortumin tarjousta vihamielisenä. Siksi hallitus on suosittanut osakkeenomistajilleen, että ne eivät hyväksyisi Fortumin tarjousta. Asiasta on syntynyt suuri riita yhtiöiden välille.Fortum ilmoitti perjantaina, että se jatkaa ostotarjouksen hyväksymisaikaa Saksan lainsäädännön mukaisesti 2. helmikuuta saakka. Yhtiö arvioi kertovansa lopullisen yhtiölle tarjottujen osakkeiden yhteenlasketun määrän 7. helmikuuta.Ostotarjouksen toteutuminen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää. Fortum odottaa saattavansa yritysjärjestelyn päätökseen kuluvan vuoden puolivälissä.on korostanut monta kertaa, että yhtiön ensisijainen tavoite on hankkia nimenomaan E.onin omistusosuus Uniperista. Fortum tarjosi Uniperista 22 euroa osakkeelta. E.onin omistusosuuden arvo on 3,76 miljardia euroa.Jos Uniperin kaikki osakkeenomistajat hyväksyisivät ostotarjouksen, kaupan yhteenlaskettu arvo olisi 8,05 miljardia euroa. Se olisi yksi Suomen historian suurimpia yrityskauppoja.