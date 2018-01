Petri Vilén, 30, pääsi vuosi sitten Davosin huippukokoukseen ja kertoo nyt, miksi meidän pitäisi kiinnostua eliitin tapaamisesta

Talous

Petri Vilén https://www.hs.fi/haku/?query=petri+vilen , Industryhack-yhtiön 30-vuotias toimitusjohtaja, sai vuosi sitten harvinaisen kutsun: hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua Maailman talousfoorumin kokoukseen Davosiin. Ilmaiseksi.Tiistaina alkava Davosin kokous tunnetaan talouden, politiikan ja jopa viihteen eliitin yhteisenä tapahtumana, jonne pääsymaksu on useita kymmeniätuhansia euroja. Kerran vuodessa noin 11 000 asukkaan sveitsiläiskylään matkustaa yli 2 000 päättäjää. Heidän turvallisuuttaan valvoo tuhansia sotilaita ja poliiseja.Vilénin matkan viimeinen osuus Davosiin sujui junalla. Pääteasemalla oli turvatarkastus, ja saatuaan kulkuluvan Vilén pääsi Davosin keskustaan.huippukokous herättää sekä mielenkiintoa että epäluuloja, ja takavuosina Davosin kokousta vastustettiin jopa mielenosoituksissa.Yritysjohtajat maksavat osallistumisensa itse, mutta järjestäjät kutsuvat ilmaispaikoille mukaan myös tieteen ja taiteen edustajia sekä yhteiskunnallisesti kiinnostavia keskustelijoita. Sekä nuoria, kuten vaikkapa Vilénin.Kutsun vastaanottaessaan joutuu sitoutumaan tiettyihin ehtoihin. Niinpä Vilén ei voi nyt kertoa, keitä muita suomalaisia Davosin kokoukseen osallistui.”Tarkoituksena on kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä. Sen voin sanoa, että paikalla oli muutama muukin suomalainen. Muita pohjoismaalaisia oli huomattavasti enemmän.”vuonna Davosin ykköstähti oli Kiinan johtaja Xi Jinping https://www.hs.fi/haku/?query=xi+jinping . Nyt on mielenkiintoista seurata, millaisen vastaanoton saa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump , joka tulee Sveitsiin mukanaan lähes kaikki tärkeimmät ministerinsä.Paikalle saapuvat myös Intian pääministeri Narendra Modi https://www.hs.fi/haku/?query=narendra+modi sekä Kanadan Justin Trudeau https://www.hs.fi/haku/?query=justin+trudeau ja Saksan liittokansleri Angela Merkel https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkel . Taiteen puolelta kovin nimi lienee näyttelijä Cate Blanchett https://www.hs.fi/haku/?query=cate+blanchett Trumpin osallistuminen on pieni yllätys, sillä populistina hän on usein hyökännyt talouden ja politiikan eliittiä vastaan. Trumpin Amerikka ensin -slogan myös sopii huonosti kokouksen tämänvuotiseen teemaan, joka on yhteinen tulevaisuus sirpaloituneessa maailmassa.”Trump oli vuosi sitten Davosin ykköspuheenaihe, sillä kokousviikolla oli hänen virkaanastujaisensa. Tuolloin Davosin kokouksen perustaja Klaus Schwab https://www.hs.fi/haku/?query=klaus+schwab suhtautui kriittisesti yhteiskunnan kahtiajakoa edustaviin ilmiöihin, kuten Trumpin valintaan ja Britannian eroon EU:sta”, Vilén kertoo.”Yleisön joukossa on varmasti monia, jotka eivät kannata Trumpin politiikkaa. Toisaalta siellä on myös isojen amerikkalaisyhtiöiden johtajia, jotka ovat tyytyväisiä Trumpin verouudistukseen. Kyllä hän voi siellä kerätä pisteitäkin.”sai vuosi sitten kutsun Davosiin, sillä hän toimii aktiivisesti Global Shapers -järjestössä. Senkin on perustanut Maailman talousfoorumin takana oleva Klaus Schwab.Global Shapersin tavoitteena on kannustaa keskusteluun, jakaa tietoa ja vaikuttaa myönteisesti omassa ympäristössään. Jäsenet ovat alle kolmikymppisiä ja usein hyvin koulutettuja.Vilén perusti ensimmäisen yrityksensä jo 15-vuotiaana. Hän on kauppatieteiden maisteri ja toiminut muun muassa teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin pääkuraattorina vuosina 2014–2015.”Koko työurani on ollut digitaalisten palveluiden rakentamista”, hän sanoo vaatimattomasti.Vilénin johtaman Industryhackin tavoitteena on auttaa perinteisiä teollisuusyrityksiä löytämään kumppaneita innovaatioiden kehittämiseen.Mennään takaisin Davosin vuodentakaiseen kokoukseen.

Kuka oli mielestäsi viime vuonna tärkein puhuja?

”Kiinalainen Jack Ma https://www.hs.fi/haku/?query=jack+ma , Alibaban perustaja. Hän teki vaikutuksen. Aasialaiset yrittäjät harjoittavat usein yritystoimintaa pitemmällä tähtäimellä kuin me lännessä. Heillä voi olla yrityksille sadan tai vaikkapa kolmensadan vuoden suunnitelma”, Vilén sanoo.”Viime vuonna Davosissa puhuttiin paljon teknologiayritysten vallasta. Miten yhtiöillä voi olla monessa asiassa enemmän valtaa kuin vaikkapa valtioilla, ja miten yhtiöiden pitäisi kantaa yhteistä vastuuta. Tietyllä tavalla Jack Ma on onnistunut tässä aika vahvasti.”

Tarinoiden mukaan Davosissa järjestetään kokouksen aikana juhlia, joissa törsätään miljoonia. Miten tämä näkyi?

”No, eihän siellä ole tarjolla laatikkopitsaa, mutta en törmännyt pröystäilyyn tai överijuhliin. Luulen, että tämä asia on muuttunut ajan myötä. Yritykset toki hakevat näkyvyyttä, ja esimerkiksi Facebook oli vuokrannut talon kokouskeskuksen vierestä. Tämä varmaan maksoi paljon rahaa.”

Mitä Davosissa tehdään paremmin kuin muualla?

”Siellä ei vain tuoda kahtatuhatta ihmistä samaan paikkaan ja odoteta, että nyt sitten tapahtuu jotain ristiinpölytystä. Siellä tuodaan hyvin erilaisella agendalla liikkuvia ihmisiä yhteen ja nähdään paljon vaivaa, että keskusteluissa päästään eteenpäin.””Itse asiassa Davos ei ole mikään massakokous vaan sarja pieniä, sadan ihmisen tilaisuuksia. Hienointa on, että jokaisella osallistujalla on vapaa pääsy tilaisuuksiin, jos sisään vaan mahtuu. Viime vuonna tosin näin että moni tunnettu nimi jäi ulos, kun tila täyttyi.””Davos ei ole poliittisten päätösten huippukokous, sillä sen tehtävänä on olla keskustelufoorumi. Tosin monet yritysjohtajat tekevät siellä paljon kauppaa. He viettävät neljä päivää neuvotteluhuoneissa ja tapaavat ihmisiä.”

Mutta miksi meidän pitäisi kiinnostua Davosin kokouksesta?

”Davosissa katsotaan, mihin suuntaan maailma on menossa. Periaatteena on, että yritetään tehdä maailmasta parempi paikka. Tänä vuonna iso teema on naisten mahdollisuudet johtajina. Kokouksen varapuheenjohtajat ovat kaikki naisia.”