Yli 100 000:ssa Audissa laiton päästötestejä manipuloiva ohjelmisto

liikenneministeriö vahvisti maanantaina lehtitiedot, joiden mukaan Audin uusissa Euro6-autoissa on laiton päästöjä mittaustilanteissa hillitsevä ohjelmisto.Liikenneministeriön mukaan kielletty ohjelmisto on 127 000 Audissa, joista 77 600 on rekisteröity Saksassa.i Bild am Sonntag kertoi sunnuntaina, että liikenneviranomainen on määrännyt Audin ilmoittamaan 2. helmikuuta mennessä, miten se aikoo päivittää päästöjen mittaamista kontrolloivan ohjelmiston. Päivityksellä on tarkoitus estää se, että moottoreiden päästöjä ei mittauksissa hillittäisi keinotekoisesti.Volkswagenin omistama Audi ilmoitti sunnuntaina, että ohjelmisto on sellaisissa autoissa, jotka yhtiö on jo heinäkuussa kutsunut muista syistä vapaaehtoisesti huollettavaksi.Audi kutsui heinäkuussa huolettavaksi 850 000 autoa, joissa on V6- tai V8 TDI -moottori.Audin maahantuonnista kerrottiin HS:lle, että heinäkuussa ilmoitettuun huolto-ohjelmaan kuuluu Suomessa 195 diesel-Audia. Niiden moottorinohjainlaitteen päivitys tehdään tänä vuonna. Päivitys voidaan tehdä normaalin huollon yhteydessä.Audin maahantuonnista kerrottiin myös, että se ottaa yhteyttä Saksaan selvittääkseen, onko 195 päivitettävän suomalais-Audin joukossa niitä, joissa on päästöjä mittaustilanteessa keinotekoisesti hillitsevä ohjelmisto.