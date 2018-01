Talous

Nordea kielsi työn­tekijöiltään kaupan­käynnin bitcoinilla

Nordea on kieltänyt noin 31 000 työntekijältään kaupankäynnin bitcoinilla ja muilla virtuaalivaluutoilla. Kielto tulee voimaan 28. helmikuuta.Bitcoiniin jo sijoittaneet Nordean työntekijät saavat silti pitää sijoituksensa. Tosin pankki on kehottanut heitä myymään bitcoininsa. Nordea kertoi päätöksestään työntekijöilleen maanantaina sähköpostitse.kielto johtuu siitä, että Nordea pitää virtuaalivaluutan riskejä liian suurina. Pankki ei ole näkemyksessään yksin.Monet sijoittajat, pankit ja taloustieteilijät ovat arvioineet bitcoinin riskit erittäin suuriksi. Osa on sitä mieltä, että Bitcoin on pelkkä huijaus, joka pitäisi kieltää lailla.Virtuaalivaluutan arvo on vaihdellut voimakkaasti viime aikoina. Tammikuussa sen arvo on ollut runsaat 10 000 dollaria. Joulukuun alussa sen arvo oli 19 000 dollaria.