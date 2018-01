Työtön pyörii turhassa byrokratia­rumbassa, mutta työnantajalle aktiivimalli on siunaus – Suomalainen Krista Paulin on kokenut Tanskan mallin sekä työnhakijana että yrittäjänä Työttömänä ollessaan Krista Paulin ei saanut työvoimatoimistosta apua jatkuvista tapaamisista huolimatta. Nyt, kun Paulin työllistää ihmisiä omassa siivousyrityksessään, hän on iloinen työvoimatoimiston lähettämästä harjoittelijasta. Tälle on tiedossa keväällä vakituinen paikka.