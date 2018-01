Talous

Sitra palkittiin Davosin huippukokouksessa työstään kiertotalouden hyväksi

palkittiin myöhään maanantaina maailman parhaana julkisen sektorin kiertotaloustoimijana. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto sai tunnustuksen Davosissa Maailman talousfoorumin kokouksessa.Perustelujen mukaan Sitran työn ansiosta Suomessa on nyt käytössä uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja, joista muu maailma voi ottaa mallia.The Circulars -palkinto osa Maailman talousfoorumin toimintaa. Vuosi sitten Sitra oli ehdokkaana palkinnon saajaksi merkittävin kiertotalouden sijoittaja -sarjassa.perusteluissa mainitaan, että tulevaisuuteen orientoitunut rahasto tekee töitä, jotta kiertotaloutta voidaan hyödyntää käytännössä. Työstä on ollut hyötyä sekä liike-elämälle että koko yhteiskunnalle.Sitra on myös tehnyt maailman ensimmäisen kansallisen kiertotalouden tiekartan vuosille 2016–2025, jossa paalutetaan useita kokeiluja ja hankkeita.Sitta on ollut järjestämässä uutta kiertotalouden huippukokousta, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Helsingissä 2017, tänä vuonna Japanissa ja 2019 uudelleen Helsingissä.