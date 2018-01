Talous

Vienti vetää ja talous kasvaa – HS tiivisti Suomen talouden kuvan viiteen väitteeseen

1. Talous kasvaa nopeammin kuin vuosiin.

2. Vienti vetää jälleen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Samalla työttömyys vähenee.

4. Nopea kasvu ei välttämättä kestä pitkään.

5. Kovakaan kasvu ei korjaa julkista taloutta.

Suomen taloudessa tapahtui viime vuonna voimakas kasvupyrähdys, joka yllätti kaikki ennustajat.Vielä vuosi sitten keskeiset ennusteiden laatijat odottivat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuoden aikana runsaan prosentin, mutta ennusteita hilattiin ylös pitkin vuotta. Tuoreimpien arvioiden mukaan viime vuoden kasvu oli kolmen prosentin luokkaa. Tänä vuonna kasvu on suunnilleen yhtä nopeaa, arvioivat OP ja Nordea tällä viikolla. Näin isot korjaukset ennusteisiin ovat harvinaisia.Tällaista vauhtia talous ei ole kasvanut sitten vuoden 2010. Tuolloin ilo tosin jäi lyhytaikaiseksi, sillä pian talous painui uuteen taantumaan.Tämä tarkoittaa, että tänä vuonna bruttokansantuote vihdoin kipuaa finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Suomi onkin ollut euroalueen hitaimpia elpyjiä: koko euroalueen bruttokansantuote ohitti finanssikriisiä edeltäneen huipun jo vuoden 2016 keväällä.Viime vuoden yllättävän kovan kasvun takana oli ennen kaikkea yksi tekijä: monen vaikean vuoden jälkeen Suomen vienti lähti viimein kunnon kasvuun. Eri alojen suomalaisten yritysten palvelut ja tuotteet käyvät nyt hyvin kaupaksi maailmalla.Viennin elpyminen johtuu kahdesta tekijästä. Yhtäältä palkkamaltti on purrut ja yritysten kilpailukyky kohentunut. Toisaalta talouskasvu on ollut odotuksia nopeampaa Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla.Erityisen hyviä uutisia suomalaisille yrityksille kuuluu euroalueelta, missä yrityksillä on paljon paineita investoida tuotannon laajentamiseen. Se tarkoittaa, että Suomen päävientialueella on nyt kasvava kysyntä investointihyödykkeille, joita Suomesta viedään paljon.Euroalueen talouden kasvutahti ei myöskään näytä ihan heti hidastuvan. Keskiviikkona julkistettu euroalueen ostopäällikköindeksi kertoo, että taloudellinen toimeliaisuus oli tammikuussa korkeimmalla tasolla 12 vuoteen. Tämä ennakoi vahvaa talouskasvua.Viennin elpyminen tarkoittaa, että Suomen talouskasvu on vakaammalla pohjalla. Viime vuodet kasvu oli kotitalouksien kulutuksen ja rakentamisen varassa.Viime vuonna tuhannet ja tuhannet työttömät löysivät työpaikan. Ajantasainen kuva työmarkkinoilta saadaan torstaina 25. tammikuuta, kun Tilastokeskus julkistaa joulukuun työllisyystilastot, mutta OP:n ja Nordean ennusteiden mukaan työttömyysaste laski viime vuonna 8,5 prosenttiin. Pankkien ennusteiden mukaan vuonna 2019 työttömyys painuu jo 7,5 prosentin tuntumaan.Näin työllisyysaste eli työllisten osuus työikäisestä väestöstä nousee tänä vuonna jo yli 70 prosenttiin, ja hallituksen tavoite, 72 prosenttia, ei enää vaikutakaan kaukaiselta haaveelta.Samalla on kuitenkin muistettava, että vaikka työllisyysasteen nousu on hyvä uutinen, Suomen työllisyysaste on edelleen selvästi alempi kuin muissa Pohjoismaissa. Talouskasvu on kääntynyt vain vaivoin uusiksi työpaikoiksi, ja pitkäaikaistyöttömyys on korkealla tasolla.Vielä ensi vuonnakin Suomessa nautitaan runsaan kahden prosentin talouskasvusta, arvioivat OP ja Nordea. Nyt kuitenkin näyttää, että viennin vetoapu hiipuu, ja kasvu jää jälleen kuluttajien harteille. Kuluttajat ovatkin valmiita käyttämään rahaa: lainaraha on ennätyksellisen halpaa, luottamus ennätyksellisen korkealla ja palkat kasvussa.Pidemmällä aikavälillä talouskasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan. Tyypillinen arvio Suomen talouden pitkän aikavälin vuotuisesta kasvuvauhdista on 1–1,5 prosenttia.Työllisyyden kohenemisella on kääntöpuolensa. Yrityksillä on jo nyt paikoin vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, mikä voi alkaa hidastaa kasvua. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ei ole helppoa.Yksi huolenaihe on se, mistä tulevat tulevaisuuden menestystuotteet. Suomalaisten yritysten investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat laskeneet monta vuotta peräkkäin. Viime vuonna lasku onneksi pysähtyi.Kaikista hyvistä uutisista huolimatta Suomen julkinen talous on edelleen alijäämäinen, eli vuotuiset menot ovat suuremmat kuin tulot. Näin on ollut joka vuosi vuodesta 2009 lähtien.Tavallisesti yli kolmen prosentin talouskasvun ja kohenevan työllisyyden oloissa valtio pystyisi täyttämään kirstuaan pahan päivän varalle. Nyt, huolimatta verotulojen poikkeuksellisen nopeasta kasvusta, valtio jatkaa velkaantumistaan.Tämä alleviivaa julkisen talouden rakenteellisia ongelmia, jotka vain pahenevat, kun väestö ikääntyy ja hoivamenot kasvavat. Tästäkin syystä työllisyyden kohentaminen on tärkeää. Työpaikan löytävä työtön muuttuu julkisen talouden näkökulmasta kuluerästä maksumieheksi.