Talous

Megatrendit suosivat Koneen liiketoimintaa, mutta euron vahvistuminen ja raaka-aineiden hintojen nousu söivät

Synkkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikeuksiakin

”Asiakkaiden toiveet ja odotukset muuttuvat nopeammin kuin koskaan ennen.”

Koneen

Kone

Fakta: Koneen avainlukuja

Koneen

Vuoden

Osinkoehdotus

Kone