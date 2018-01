Suomen Ikea perustettiin jo 1960-luvulla, mutta Espoon liike saatiin auki vasta 29 vuotta myöhemmin – ”Ainutlaatuinen seikkailu”, HS kuvaili ennen avajaisia

Talous

Suomen Ikea perustettiin jo 1960-luvulla, mutta Espoon liike saatiin auki vasta 29 vuotta myöhemmin – ”Ainutla

”Suomalainen

https://nakoislehti.hs.fi/f1629aa4-2459-411b-a004-6856c7e306fa/14

https://nakoislehti.hs.fi/e0b33640-edd2-4b84-aa73-438ab327988e/16

Ikean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kampradin

Ikeassa

https://www.hs.fi/haku/?query=kalevi+sorsan

Vuosien

Kun