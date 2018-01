Talous

Verkkokauppa­jätti Amazon avasi Seattleen sademetsää muistuttavan toimistotilan

verkkokauppajätti Amazon.com on avannut Seattleen sademetsän kaltaisen toimistotilan.The Spheres -niminen toimistokompleksi koostuu kolmesta suuresta lasisesta kupolista, joiden sisään on mahdutettu yli 40 000 kasvia.Tilasta on haluttu luoda perinteisen toimiston sijaan enemmänkin rentouttava kasvihuone, jossa työntekijät voivat käydä virkistäytymässä työpäivien keskellä. Tämän toivotaan lisäävän työntekijöiden työhyvinvointia ja ideointikykyä.Tiistaina työntekijöille virallisesti aukeavassa The Spheresissä ei ole lainkaan kokoushuoneita tai työpöytiä, vaan tila on muodostuu käytävistä ja epätavanomaisista tapaamispaikoista, joihin voi istua keskustelemaan.on sijoittanut Seattlessa sijaitseviin rakennuksiin ja infrastruktuuriin 3,7 miljardia dollaria, eli noin kolme miljardia euroa, viimeisen kahdeksan vuoden aikana.The Spheresin valmistuttua Amazon keskittyy toisen pääkonttorinsa rakennuttamiseen. Viime kesänä käynnistettyyn HQ2-projektiin on varattu yli 5 miljardia dollaria, eli reilut 4 miljardia euroa. Yhtiön virallinen pääkonttori sijaitsee Seattlessa.