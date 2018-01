Talous

Nokian liikevoiton ennustetaan supistuneen liki 100 miljoonalla eurolla

valmistavan Nokian syksyllä alkaneet vaikeudet jatkuivat todennäköisesti viime vuoden lopussa. Yhtiön ongelmana on verkkolaitemarkkinoiden supistuminen, mikä on vähentänyt kysyntää.Monet teleoperaattorit ovat jo tehneet tarvitsemansa investoinnit neljännen sukupolven matkapuhelintekniikkaan, eikä viidennen sukupolven tekniikan kaupallinen käyttöönotto ole vielä alkanut.Nokia julkistaa tilinpäätöstiedotteensa torstaina kello 8. Helsingin Sanomat kertoo tuloksesta välittömästi sen julkaisemisen jälkeen.Reutersin 19 analyytikolle tekemässä kyselyssä mediaaniennuste Nokian loka–joulukuun liikevaihdosta on 6,4 miljardia euroa ja liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä 846 miljoonaa euroa. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestyksessä keskimmäistä lukua.Jos ennuste pitää paikkansa, Nokian liikevaihto olisi supistunut 309 miljoonaa euroa ja liikevoitto 94 miljoonaa euroa. Liikevoiton supistumista on mitä todennäköisimmin hidastanut se, että Nokia ilmoitti joulukuussa tehneensä kiinalaisen Huawein kanssa patenttien lisensointisopimuksen.Nokia arvioi joulukuussa tulouttavansa sopimuksen tuottoja viimeisellä vuosineljänneksellä eli viime vuoden loka–joulukuun tuloksessaan. Tuloutukset sisältävät aikaisempiin kausiin kohdistuvan osuuden.osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen Nokian osake romahti lokakuussa yhden kaupankäyntipäivän aikana noin 20 prosenttia. Nokia perusteli heikentynyttä kannattavuutta vähäisellä kysynnällä ja tuotevalikoiman uudistamisen viivästymisellä.Nokian kilpailija Ericsson arvioi keskiviikkona, että verkkolaitteiden markkinat supistuivat viime vuonna kahdeksan prosenttia. Tänä vuonna Ericsson ennustaa markkinoiden pienenevän kaksi prosenttia.Ericssoniin verrattuna Nokia on huomattavasti kannattavampi yhtiö. Ericssonin liiketulos oli loka–joulukuussa 19,8 miljardia kruunua eli noin kaksi miljardia euroa tappiollinen. Ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia Ericssonin liiketulos oli 0,4 miljardia kruunua eli noin 41 miljoonaa euroa voitollinen.Nokian hallitus ilmoitti jo lokakuussa, että se aikoo ehdottaa 0,19 euron osinkoa osaketta kohti maksettavaksi viime vuoden tuloksesta. Vuoden 2016 tuloksesta osinkoa maksettiin 0,17 euroa.