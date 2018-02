Talous

Nordea sai yt-neuvottelut päätökseen: Työt uhkaavat loppua parilta­sadalta työn­tekijältä

Yt-neuvottelujen päätteeksi Nordeassa katoaa työ yli 200 työntekijältä. Neuvottelujen alkaessa arvio oli, että yhtiö vähentää töitä 420 henkilötyövuoden verran, Nordea kertoo tiedotteessaan.



Neuvotteluissa on löytynyt ratkaisu parillesadalle työntekijälle niin, että he voivat jatkaa Nordeassa. Loppujenkin kanssa vielä keskustellaan. Heillekin pyritään löytämään töitä yhtiön sisältä.



Osa neuvotteluiden kohteena olleista henkilöistä on päättänyt jäädä eläkkeelle, ehtinyt löytää uutta työtä pankin sisältä tai ulkopuolelta, lähtenyt opiskelemaan tai ottanut tukipaketin.