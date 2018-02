Talous

Oikaisu 4.2. kello 11.40: OECD:n mukaan Yhdysvaltain työllisyysaste oli viime vuoden lopulla 70,3 prosenttia, ei 60 prosenttia niin kuin artikkelissa aiemmin virheellisesti luki.

tarkempi tutkiminen tuo mieleen vanhan sanonnan: valhe, emävalhe, tilasto.Useimmiten käytetty työttömyyden mittari eli työttömyysaste nimittäin kertoo varsin vähän siitä, mistä sen pitäisi kertoa. Se voi päin vastoin antaa jopa valheellisen kuvan eri kansakuntien työllisyystilanteesta.Esimerkiksi Yhdysvaltain työllisyys on paljon heikompi kuin pinnalta näyttää. Euroalueen työllisyystilanne taasen on paljon valoisampi, kirjoittaa Oxford Economics -tutkimuslaitos tuoreessa analyysissään.lukujen mukaan euroalueen 8,7 prosentin työttömyysaste on yli kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltojen 4,1 prosenttiin. Eroa on perinteisesti selitetty Yhdysvaltain talouden vahvuudella ja työmarkkinoiden dynaamisuudella.Siellä irtisanominen on helppoa ja työttömyysturva useimpiin euromaihin verrattuna heikkoa, mikä tarkoittaa että ihmiset liikkuvat herkästi työn perässä ja työllistymisen kynnys on matala.Tutkimuslaitoksen mukaan suuri selittävä tekijä on myös työvoiman osallistumisaste. Se mittaa, kuinka suuri osa työikäisistä ylipäätään osallistuu työmarkkinoille eli on töissä tai etsii aktiivisesti töitä.oli vuonna 2000 suurin piirtein samalla tasolla molemmilla mantereilla. Noin 66–67 prosenttia työikäisistä oli joko töissä tai aktiivisesti työnhaussa. Sen jälkeen kehitys lähti vastakkaisiin suuntiin.Yhdysvalloissa osallistumisaste on laskenut ja erityisen voimakkaasti finanssikriisistä kymmenen vuotta sitten alkaneen taantuman aikana noin 67 prosentista noin 63 prosenttiin.Euroalueella osallistumisaste on sen sijaan noussut noin 66 prosentista viime vuoden 73,2 prosenttiin. Tämä johtuu analyysin mukaan ennen kaikkea naisten tulosta työmarkkinoille. 55–64-vuotiaiden naisten osallistumisaste on kohonnut euroalueella yli 20 prosenttia alle 20 vuodessa.Yhdysvaltain ja euroalueen välillä työvoiman osallistumisasteessa on siis paisunut yli kymmeneen prosenttiyksikköön.Jos työttömyysaste laskettaisiin oletuksella, että osallistumisasteet olisivat pysyneet vuoden 2000 tasolla, ja tämä korjaus vähennettäisiin tai lisättäisiin työttömistä työnhakijoista, euroalueen työttömyysaste olisi vain 6,6 prosenttia ja Yhdysvaltain työttömyysaste kasvaisi 9,3 prosenttiin.Tutkijatkin toteavat, että laskelma on yksinkertaistettu eikä ota huomioon läheskään kaikkia muuttujia. Se kuitenkin kuvastaa sitä, ettei työttömyysaste kerro suinkaan koko totuutta. Yhdysvalloissa suuri osa työttömistä häviää syystä tai toisesta työmarkkinoilta kokonaan, minkä jälkeen he eivät enää näy työttömyystilastoissa.Euroalueella työmarkkinoille on tullut paljon uusia työnhakijoita, jotka osaltaan rumentavat työllisyystilastoja.kuvaaman kehityksen voi kuvata myös työllisyysasteella, joka kertoo kuinka suuri osa työikäisistä eli 15–64-vuotiaista on töissä. Euroalueella luku oli vuonna 2016 keskimäärin 65,5 prosenttia. Suomessa luku on yli 70 prosenttia. Yhdysvaltain työllisyysaste oli kuitenkin OECD:n mukaan viime vuoden lopulla 70,3 prosenttia.Suomessa juuri työllisyysastetta käytetään mieluummin kuin työttömyysastetta todellisen työllisyyden mittarina, koska se ei vaihtele osallistumisasteen mukaan.