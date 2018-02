Isoksi tekijäksi biopolttoainealalle haluava UPM suunnittelee Kotkaan jalostamoa – ”Ilmastotalkoot on se päällimmäinen tekijä”

Talous

Isoksi tekijäksi biopolttoainealalle haluava UPM suunnittelee Kotkaan jalostamoa – ”Ilmastotalkoot on se pääll

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotkan

Myös

Onko UPM:n uusi suunta biopolttoaineissa?