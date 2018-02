Talous

Brittiläisen markkinointi­veteraanin mukaan yksi suomalaisbrändi voisi valloittaa maailman – ja se ei ole Angr

puhutaan usein avainsanoista. Yksi viime aikojen suosikeista on. Meaningful.Sana toistuu brittiläisen markkinointimiehen Nigel Hollisin https://www.hs.fi/haku/?query=nigel+hollisin puheessa usein.Sitten Hollis kertoo esimerkin merkityksellisestä markkinoinnista.Intiassa myyvän yhtiön videomainos menee näin:Kiireinen perheenäiti hoitaa kotona askareen toisensa jälkeen ja yrittää tehdä samalla myös omia töitään. Samaan aikaan aviomies istuu mukavasti sohvalla teekuppi kädessään. Miehellä on läppäri sylissään, mutta oikeasti hän taitaa olla enemmän kiinnostunut television tarjonnasta.Vierailulla oleva naisen isä seuraa tilannetta ja ymmärtää, että tyttärensä ja tämän mies toimivat kodeistaan saatujen mallien mukaisesti.Vanhus päättää, että asioiden pitää muuttua. Hän pyytää koskettavassa kirjeessä tyttäreltään anteeksi ja lupaa itse heti opetella pesemään pyykkiä.Kahden minuutin video on yksinkertainen ja tehokas. Hollis kertoo, että 1,5 miljoonaa intialaismiestä allekirjoitti mainokseen liittyneen vetoomuksen, jossa he lupasivat vastedes ottaa osaa kotitöihin.Kampanjan seurauksena yhtiön valmistaman pesuaineen myynti kasvoi 60 prosenttia.Merkityksellinen, Hollis toistaa.”Vahva brändi ei vain täytä tarpeitasi vaan tuo muutakin. Tässä se saattoi muuttaa ihmisten tapaa ajatella”, hän sanoo.on markkinoinnin veteraani, jolla on tilillään 30 vuoden kokemus ja muutama kirja. Yhdysvalloissa asuva Hollis vieraili Helsingissä puhumassa lempiaiheestaan eli brändeistä.Hollis tunnustaa, että yksi hänen lempibrändeistään on Coca-Cola. Ihan jo siitä syystä, että yhtiö on säilyttänyt huikeasti muuttuneessa virvoitusjuomamarkkinassa merkityksensä ja pitänyt samalla kiinni vahvimmasta valtistaan eli kokiksesta.Sitten hän kertoo Coca-Colan Intiassa ja Pakistanissa tekemästä kampanjasta, jossa toisiinsa vihamielisesti suhtautuvien maiden kansalaiset saivat ottaa toisiinsa kontaktia kokisautomaattiin rakennetun videoruudun välityksellä.Näet mainoksen tästä:Merkityksellistä, jos mikä.nykyajan avainsana on Hollisin mielestä– purpose. Ihmisille on yhä tärkeämpää, että yritykset ajattelevat muutakin kuin liikevaihtoa, myyntiä tai voittoa.Hollis nostaa esimerkiksi maailman suurimpiin finanssialan yrityksiin kuuluvan BlackRockin.Muutama viikko sitten BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink https://www.hs.fi/haku/?query=larry+fink lähetti avoimen kirjeen pörssiyhtiöille https://www.blackrock.com/corporate/en-us/investor-relations/larry-fink-ceo-letter?cid=twitter:larryslettertoceos::blackrock , joiden osakkeita se omistaa. Viesti oli selvä: jos teette hyvää tulosta, BlackRock varmasti omistaa jatkossakin teidän osakkeitanne. Mutta pelkkä tuloksenteko ei enää riitä.Fink muistutti, että tulevaisuutta ajattelevat, menestyvät yhtiöt toimivat vastuullisesti ja pitävät huolta työntekijöistään ja yhteiskunnasta, jossa ne toimivat.Fink tietysti ymmärsi, että hänen viestinsä saa paljon julkisuutta, ja ehkä jonkun käsitys BlackRockista ahneena finanssialan yhtiönä saattoi muuttua.Hollis myöntää, kaikki mainosalalla eivät ole niin innostuneita tarkoitus-sanasta, mutta hän uskoo sen toimivan vielä pitkään.saapui Suomeen Euroopan-kiertueensa päätteeksi. Sattumalta hän oli Ruotsissa, kun Ikean perustaja Ingvar Kamprad https://www.hs.fi/haku/?query=ingvar+kamprad kuoli.Selvästi myös Ikea on tehnyt vaikutuksen brändi-tuntijaan, sillä Hollis kehuu ruotsalaisia estoitta.

Mikä suomalaisyritys voisi menestyä yhtä hyvin kuin vaikkapa ruotsalainen Ikea?

”Tuo ei ollut reilu kysymys, sillä olen ollut Helsingissä vain muutaman päivän”, Hollis vastaa.Hetken mietittyään Hollisilla kuitenkin on vastaus, ja se on monelle yllätys.”Nokian puhelimet”, Hollis sanoo.Eihän kukaan enää Suomessakaan osta Nokia-puhelimia! Harva edes tietää, mikä yhtiö niitä valmistaa (HDM).Hollis on järkkymätön.”Te ette ehkä enää osta Nokia-kännyköitä, mutta maailmalla Nokia on yhä todella tunnettu brändi. Moni myös ajattelee Nokia-puhelimista positiivisesti, vaikkapa esimerkiksi Intiassa. ””Vielä yli kymmenen vuotta sitten Nokia tuli monelle ensimmäisenä mieleen, kun puhuttiin kännyköistä. Sitten tuli Apple, joka teki jotain ihan uutta.””Nyt HDM:n haasteenaan on tehdä Nokia-puhelin, joka erottuisi muista niin paljon, että se olisi ostajalle varteenotettava vaihtoehto.”