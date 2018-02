Osakekurssien lasku Euroopassa tasaantuu – Helsingissä tiistain pörssilasku uhkaa pyyhkiä osakkeiden alkuvuoden hinnannousun pois, HS seuraa hetki hetkeltä

Myös muualla Euroopassa lasku hidastuu

Osakekurssien lasku on hidastunut Helsingin pörssin lisäksi myös muissa Euroopan pörsseissä. Laajasti eurooppalaisia suuryhtiöitä seuraava Stoxx 600 -indeksi on 2,6 prosenttia miinuksella. Stoxx 600:lle kyseessä on seitsemäs perättäinen laskupäivä, ja indeksi on painunut alimmilleen sitten elokuun 2017. Lontoon pörssin FTSE-indeksi on laskenut 2,5 prosenttia ja Frankfurtin pörssin DAX-indeksi 2,7 prosenttia.