Talous

Komissio nostaa euroalueen kasvuennustetta – kasvu nopeinta vuosikymmeneen

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Lyhyellä

komissio nostaa ennustettaan euroalueen talouskasvuksi. Euroalueen bruttokansantuotteen ennustetaan nyt kasvavan tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 prosenttia.Tämän vuoden kasvuennustetta nostettiin 0,2 prosenttiyksiköllä ja ensi vuoden ennustetta 0,1 prosenttiyksiköllä verrattuna edelliseen, marraskuussa julkistettuun ennusteeseen.Koko EU:n osalta ennuste on samanlainen.Samalla komissio korjaa ylöspäin viime vuoden kasvua koskevaa arviotaan. Talouden arvioidaan kasvaneen viime vuonna 2,4 prosenttia, kun marraskuussa ennuste oli 2,2 prosenttia. Kasvu on nopeinta vuosikymmeneen.talous kasvaa ennusteen mukaan keskimääräistä nopeammin.Tänä vuonna talouden ennustetaan kasvavan 2,9 prosentin vauhtia ja ensi vuonna 2,5 prosentin vauhtia. Kasvu siis hidastuu hieman viime vuoden 3,3 prosentin vauhdista, mutta jatkuu komission arvion mukaan yhä vankkana.Yksityinen kulutus on suurin kasvun lähde. Viennin vaikutus kasvuun hiipuu maailmantalouden kasvun hidastuessa.aikavälillä komissio pitää mahdollisena, että euroalueen kasvu on jopa ennustettua nopeampaa.Samalla komissio kuitenkin varoittaa ennusteeseen liittyvistä riskeistä, joista yksi liittyy finanssimarkkinoihin.Erittäin löysän rahapolitiikan oloissa osakkeiden ja muiden varallisuusluokkien arvot ovat nousseet huomattavan korkeiksi. Komission mukaan on mahdollista, että esimerkiksi rahapolitiikan nopea kiristyminen Yhdysvalloissa voisi aiheuttaa sen, että sijoittajat ympäri maailman alkavat arvioida uudelleen sijoitustensa riskejä. Tämä voisi vaikuttaa niihin EU- ja euromaihin, joilla on paljon velkaa.