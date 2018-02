Talous

Raakaöljyn hinta on laskenut selvästi – suurin pudotus kahteen vuoteen

markkinahinta putosi kuluneella viikolla tuntuvasti. Pohjanmeren Brent-viitelaadun barrelihinta laski alle 63 dollarin, kertovat Nasdaqin tilastot. Tammikuun lopussa hinta liikkui 70 dollarin tuntumassa.Yhdysvaltojen markkinoiden WTI-laadun barrelihinta puolestaan laski alle 60 dollarin.hinnan lasku oli rinnakkainen ilmiö osakkeiden hintojen pudotukselle. Öljy koki nyt suurimman viikoittaisen hintojen laskun kahteen vuoteen, vertailee uutistoimisto Reuters.Esimerkiksi Brent-laatu alkoi kallistua viime kesänä, jolloin barrelihinta liikkui useasti alle 50 dollarissa, välillä aika paljonkin alle. Kallistuminen jatkui tammikuulle asti.Öljyn hintaa ovat nyt painaneet odottamattoman suuri tarjonta. Pohjanmerellä ollut tuotantokatkoskin on osoittautunut odotettua pienemmäksi. Näin suuren hinnan pudotuksen taustalla on kuitenkin useita syitä.Yhdysvalloissa öljyntuotanto on virkistynyt voimakkaasti. Tuotantoa on lisätty, kun hinta on noussut pitkään.seurataan, miten hyvin Yhdysvaltojen kasvava tuotanto voi korvata leikkauksia, joista öljyntuottajamaiden järjestö Opec on sopinut.