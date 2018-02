Sijoittajien viime viikon hermoilu vaikuttaisi hellittävän – osakkeet kallistuvat Yhdysvalloissa

Talous

alkanut osakkeiden kallistuminen jatkui maanantaina ennakko-odotusten mukaisesti kaupankäynnin alettua Yhdysvalloissa.Kaksi tuntia kaupankäynnin alkamisen jälkeen kaikki kolme keskeistä osakeindeksiä, S&P 500, Dow Jones Industrial Average ja Nasdaq, olivat vahvistuneet noin prosentin perjantaina päätösnoteerauksista. Lisäksi osakemarkkinoiden pelkokertoin eli Vix-indeksi oli heikennyt myös selvästi viime viikon huippulukemista.ja Aasian osakemarkkinoilla oli myös maanantaina kohtalaisen rauhallista. Shanghain pörssissä osakkeet kallistuivat 0,8 prosenttia. Euroopassa laaja-alainen Stoxx Europe -osakeindeksi vahvistui 1,3 prosenttia ja Helsingin pörssin yleisindeksi 1,4 prosentti.Perjantaina laaja-alaisesti yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeiden arvonkehitystä mittaava S&P 500 -osakeindeksi vahvistui 1,5 prosenttia. Jos tarkastellaan koko viime viikkoa, osakeindeksi heikkeni runsaat viisi prosenttia.Useat sijoittajat ovat arvioineet, osakemarkkinoiden luontainen epävakaus on ainakin jossain määrin palannut markkinoille. Levottomuuden keskeinen syy on ilmeisesti se, että osa sijoittajista tulkitsee inflaatiovauhdin olevan kiihtymässä Yhdysvalloissa. Se voisi tarkoittaa, että Yhdysvaltojen keskuspankki kiristäisi rahapolitiikkaa tänä vuonna ennakoitua enemmän.voimakas rahapoliittinen elvytys on viime vuosina ollut merkittävä syy osakkeiden poikkeuksellisen pitkään jatkuneeseen kallistumiseen.Korkotason ollessa nollassa monien sijoittajien piti siirtää pääomaa korkosijoituksista osakkeisiin saavuttaakseen tuottotavoitteensa. Kun rahapolitiikkaan kiristetään, sijoittajilla on ainakin periaatteessa kannustin siirtää pääomiaan osakkeista korkosijoituksiin, koska niiden tuotto-odotus kasvaa.liittovaltion kymmenen vuoden joukkolainojen tuottoprosentit kohosivat taas maanantaina. Se on merkki siitä, että ainakin osa sijoittajista katsoo poikkeusellisen kevyen rahapoliitikan ajanjakson olevan ohitse.Yhdysvalloissa on liki täystyöllisyys ja talous kasvaa yhä verraten voimakkaasti. Rahapoliitiikkaa kiristämällä keskuspankki torjuisi talouden ylikuumenemisen vaaraa.