Kuollut suomalaismies toimi aktiivisesti liikemaailmassa – Liiketuttava hämmästelee Uganda-yhteyksiä: ”Varmaan täydellinen yllätys”

kuollut noin 40-vuotias suomalaismies toimi vuosien ajan liike-elämässä useilla aloilla osakkaana ja vastuuhenkilönä. Hän myös liikkui aiempina vuosina aktiivisesti Helsingin yöelämässä.Pääkaupunkiseudulta kotoisin ollut mies oli vastuuhenkilönä useissa kymmenissä suomalaisissa osakeyhtiöissä muun muassa Helsingissä ja Tampereella. Hän toimi edelleen esimerkiksi vartiointi- ja järjestyksenvalvonta-alan yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja osakkaana. Yhtiön verkkosivuilla miestä luonnehditaan hallitusammattilaiseksi.Samoin hän johti hallitusta vaatetusalan yhtiössä, joka loi pari vuotta sitten jääkiekkomaajoukkueen fanivaatteet. Yritys oli tunnetun Makia-vaatefirman tytäryhtiö.Mies oli myös perustajaosakkaana esimerkiksi markkinointiviestinnän toimistossa. Hänellä oli myös sijoitus- ja konsulttialan yritys, joka kantoi hänen nimeään.Muutamat HS:n haastattelemat liike-elämän ystävät ja tuttavat kertovat, ettei heillä ollut mitään tietoa miehen mahdollisista yhteyksistä Ugandaan.”Se on ollut varmaan täydellinen yllätys suurimmalle osalle hänen kontakteistaan. En usko, että hän on puhunut siitä monellekaan”, kertoo eräs liike-elämän tuttava.mies pyrki kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana Vantaan valtuustoon vuonna 2017 mutta ei tullut valituksi. Tuolloin hän ilmoitti pitävänsä tärkeimpänä edistettävänä asiana läpinäkyvyyden lisäämistä kunnallisessa päätöksenteossa.Linkedin-verkkoyhteisöpalvelussa mies kertoo toimineensa vapaaehtoisena Suomi–Qatar-seurassa. Hän on harrastanut kestävyysurheilua ja ollut aiemmin myös kilpaurheilija.Sosiaalisessa mediassa hänellä on laaja ystäväpiiri julkkiksista ja yritysjohtajista esimerkiksi ravintola-alan toimijoihin ja ovimiehiin. Some-tuttavien joukossa on myös joitain vakavista rikoksista tuomittuja alamaailman edustajia.