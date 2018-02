Onko kirkko upporikas vai matkalla vararikkoon? HS selvitti, missä kunnossa kirkko on, kun uusi arkkipiispa saa sen johtaakseen

Talous

Onko kirkko upporikas vai matkalla vararikkoon? HS selvitti, missä kunnossa kirkko on, kun uusi arkkipiispa sa

Maaliskuun

Kirkko

1500-luvun

Kirkon

Kirkon

Osa

Alinta





Verotuotto riippuu myös palkkojen ja työllisyyden kehityksestä. Siksi kirkossakin uskotaan verotulojen pysyvän suurin piirtein ennallaan ainakin pari kolme vuotta, vaikka jäsenmäärä hitaasti supistuu.



Aiemmin seurakunnat saivat osuuden yhteisöveron tuotosta. Yhteisövero-osuus korvattiin vuonna 2016 kiinteällä, valtion maksamalla 114 miljoonan euron vuotuisella rahoituksella. Sillä korvataan kirkolle lakisääteisten tehtävien hoitaminen eli hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja esineistön ylläpito.



Yksittäisten seurakuntien taloudellinen tilanne vaihtelee paljon. Monilla menee taloudellisesti hyvin, ja toiminta on ollut ylijäämäistä.



Väestön keskittyessä isoihin taajamiin monet maaseutuseurakunnat toisaalta kärsivät rakenteellisesta jäsenkadosta. Vuonna 2016 jo 54 seurakunnalla oli negatiivinen vuosikate, eli niiden tulot eivät riittäneet menoihin. Kahdeksalla seurakunnalla näin oli ollut jo kolmena vuotena peräkkäin. Se kertoo vakavista talousvaikeuksista.



Seurakuntien määrä on vähentynyt kuntaliitosten myötä, mutta myös kirkon keskushallinnon otetta vaikeuksissa olevista seurakunnissa on vahvistettu. Runsas vuosi sitten tuomiokapituleja ohjeistettiin puuttumaan tietyt taloudellisen kriisin kriteerit täyttävien seurakuntien tilanteeseen ja ohjaamaan ne yhdistymään suurempiin.



Peranderin mukaan ongelmia tulee yleensä pienimmissä seurakunnissa, joissa henkilökunta on jo vedetty minimiin ja paluumuuttajat tulevat arkuissa. Hautausmaiden ylläpitokulut voivat olla suuria.





Kaupungeissa tilanteet vaihtelevat. Muuttoliike on esimerkiksi Tampereella ja Jyväskylässä jopa kasvattanut kirkon jäsenmäärää. Helsingissä jäsenmäärä vähenee nopeasti. Seurakuntayhtymässä lasketaan, että jo parin vuoden kuluttua alle puolet helsinkiläisistä kuuluu kirkkoon.



Jäsenmäärän väheneminen ei näytä pysähtyvän, ja ennen pitkää se rapauttaa vakavasti koko kirkon taloutta.



Suurin osa seurakunnista on jo pyrkinyt elämään entistä säästeliäämmin, koska tulojen tiedetään vähitellen hiipuvan. Esimerkiksi kirkon yhteenlasketut henkilöstökulut ovat laskeneet viime vuosina selvästi.