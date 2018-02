Talous

Kirkollisveroista iso osa menee eläkkeiden maksamiseen

alkoi kerätä rahastoa tulevaisuuden eläkkeiden maksuun vasta vuonna 1990. Siihen asti eläkkeet oli hoidettu työssäolevien työn sivukuluina perittävillä eläkemaksuilla, mutta vuonna 1990 herättiin siihen, että järjestelmä voisi ajautua ongelmiin, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle.Lopputuloksena on, että kirkon tuloista suuri osa joudutaan käyttämään eläkkeiden maksamiseen.Kirkon työntekijöiden palkastaan maksama eläkemaksu on saman suuruinen kuin muidenkin työntekijöiden eli iästä riippuen 6,35–7,85 prosenttia palkasta.Mutta työnantajana kirkko maksaa palkoista huomattavasti suurempaa eläkemaksua kuin yksityiset työnantajat.Seurakunnat maksavat tänä vuonna eläkemaksua 21,8 prosenttia ja kirkon keskushallinto peräti 27,6 prosenttia suhteessa maksettuun palkkaan. Yksityisten yritysten työeläkemaksu on 17,75 prosenttia.seurakunnat maksavat viisi prosenttia perityistä kirkollisveroista suoraan kirkon eläkerahastoon niin sanottuna rahastomaksuna.Viime vuonna kirkko maksoi eläkkeitä 202 miljoonaa euroa. Eläkekulut kasvoivat kolme prosenttia edellisvuodesta. Eläkemaksut ja osuus kirkollisverosta tuottivat 196 miljoonaa euroa.Viime vuoden 886 miljoonan euron kirkollisverotuotosta käytettiin siis rahastomaksuna ja eläkemaksujen kautta 23 prosenttia eläkkeiden maksuun.Kasvava osa eläkkeistä on tarkoitus kustantaa jatkossa eläkerahaston tuotoilla.Viime vuoden lopussa eläkerahastossa oli varoja 1,54 miljardia euroa. Varoista 43 prosenttia oli sijoitettuna osakkeisiin, 34 prosenttia korkosijoituksiin ja loput niin sanottuihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin.Rahasto on tuottanut viime vuosina erinomaisesti, koska osakkeiden hinnat ovat nousseet matalien korkojen ansiosta voimakkaasti. Rahaston kasvu helpottaa tulevien vuosina eläkeyhtälöä. Osakesijoitusten arvo voi kuitenkin heilahdella voimakkaasti.eläkejärjestelmän tilanne on sikäli riskialtis, että eläkkeiden rahoitus riippuu pitkälti jäsenistön maksamista kirkollisveroista.Esimerkiksi yksityisten alojen työeläkejärjestelmä on yhteisvastuullinen. Jos yksi työeläkeyhtiö joutuu vaikeuksiin, muut ottavat sen vastuut kantaakseen. Viime kädessä järjestelmän takana on koko yksityinen sektori.Julkisella puolella järjestelmän puolestaan takaa veronkanto-oikeus, jota yksikään suomalainen ei pääse pakoon paitsi muuttamalla maasta.Kirkon jäsenyys sen sijaan ei ole pakollista. Kun kirkon jäsenkunta hupenee, samalla hupenee myös veropohja, jolla eläkkeetkin on tarkoitus kustantaa.