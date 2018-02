Talous

Suoratoistopalvelu Spotify listautuu New Yorkin pörssiin

Maailmanlaajuisesti suurin musiikin suoratoistopalvelu Spotify listautuu New Yorkin pörssiin, kertoo uutistoimisto AFP.



Ruotsalaisen Spotifyn mukaan sillä on 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, joista 71 miljoonaa on maksavia tilaajia. Määrä on kaksi kertaa suurempi kuin Spotifyn tärkeimmällä kilpailijalla Apple Musicilla.



Listautumista osattiin odottaa, sillä Spotify on kasvattanut tilaajakuntaansa nopeasti.



Yritys kertoi kasvattaneensa viime vuonna tuottojaan edellisvuodesta yli 38 prosenttia, mutta samalla kannattavuuden esteenä olleet tappiot kasvoivat.