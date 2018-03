Talous

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark: Fortum pohtii uusia yrityskauppoja

Pekka Lundmark

Toimitusjohtaja

Fortum etsii uusia ostokohteita, sanoi yhtiö toimitusjohtajatorstaina.Syynä on se, että yhtiö onnistui hankkimaan saksalaisen energianyhtiön Uniperin osakkeista 47 prosenttia, vaikka se teki ostotarjouksen kaikista osakkeista.”Etsimme erilaisia [yrityskauppa] mahdollisuuksia”, toimitusjohtaja Lundmark sanoi. Hän kieltäytyi kertomasta täsmällisemmin, mitkä voisivat olla Fortumia mahdollisesti kiinnostavat yhtiöt.Lundmark lisäsi, että mahdolliset ostokohteet voisivat olla Pohjoismaissa, Latviassa, Puolassa, Venäjällä ja Intiassa, jotka ovat yhtiön keskeisiä markkina-alueita.Uniperista tekemässään ostotarjouksessa Fortum sai hankittua kutakuinkin vain saksalaisen energiayhtiö E.onin 46,65 omistusosuuden Uniperin osakkeista. Kaiken kaikkiaan Fortum hankki E.onista 47,12 prosentin omistusosuuden.Helmikuun alussa Fortum ilmoitti ostavansa kolmen latvialaisen lämmöntuotantoyhtiötä. Kauppa on ehdollinen Latvian kilpailuviranomaisen hyväksynnälle. Ostettavat yhtiöt ovat BK Enerģija, Sprino ja Energy and Communication.