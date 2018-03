Neljä vuotta odotettu kunnon lumitalvi sai kansan laduille – Urheilukaupat tyhjenevät suksista ja suksitehdas kaksinkertaisti tuotantonsa

Talous

Neljä vuotta odotettu kunnon lumitalvi sai kansan laduille – Urheilukaupat tyhjenevät suksista ja suksitehdas

Suksivalmistajat

Intersport

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paitsi

Vaikka

Karvasukset ovat helppokäyttöiset, mutta ne on valittava huolellisesti

Intersporteissa