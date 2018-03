Talous

Miljardien eurojen arvoinen yritys­kauppa myllää Saksan energia­sektoria

Saksan suurimpiin kuuluvaa energiayhtiötä on sopinut yrityskaupasta, joka toteutuessaan laittaisi uusiksi ison osan maan energiasektoria. Miljardien eurojen arvoinen kauppa on suurin energia-alan järjestely Saksassa vuosiin.Monimutkaisen yritysjärjestelyn osapuolia ovat Eon, yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä, sekä RWE, Saksan toiseksi suurin energiayritys. Järjestelyssä RWE ostaa käytännössä kaiken Eonin uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin. Eon on globaalistikin merkittävä toimija tuulivoimassa, ja kaikkiaan sillä on uusiutuvan energian kapasiteettia lähes 4 200 megawattia.Vastineeksi RWE myy Eonille 77 prosentin osuutensa energiayhtiö Innogyssä ja maksaa 1,5 miljardia euroa käteisenä. Innogy pilkotaan kaupan yhteydessä, ja RWE pitää Innogyn uusiutuvan energian tuotannon sekä kaasun varastoinnin. Eon tekee Innogyn jäljelle jäävistä osakkeista julkisen ostotarjouksen.RWE:stä tulisi Eonin omistaja 16,67 prosentin osuudella.Kauppa vaatii toteutuakseen molempien yhtiöiden omistajien sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.muuttaisi merkittävällä tavalla sekä Eonin että RWE:n profiileja.RWE:n tuotanto on nojannut fossiilisiin maakaasuun ja ruskohiileen, ja kaupan myötä yhtiö saa paljon puhdasta energiantuotantoa. Eon puolestaan keskittyy sähköverkkoihin sekä erilaisiin palveluihin.Molemmat yhtiöt ovat järjestelleet toimintojaan rajusti uusiksi viime vuosina. Vuonna 2016 molemmat yhtiöt eriyttivät fossiilisen tuotannon ja uusiutuvat omiksi yhtiöikseen.Eonin fossiilinen tuotanto siirtyi pörssilistattuun Uniperiin, josta energiayhtiö Fortum osti hiljattain merkittävän osuuden.