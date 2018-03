Ketjukahvilat levittäytyvät vauhdilla ympäri Suomen – saman ketjun toimipisteitä voi olla useampi jopa samalla kadulla tai samassa kauppakeskuksessa

Talous

Ketjukahvilat levittäytyvät vauhdilla ympäri Suomen – saman ketjun toimipisteitä voi olla useampi jopa samalla

Neljä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espresso Housen

Suomessa

Kahvilaketjujen

Miksi