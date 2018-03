Talous

Pihlajalinna ostaa terveyspalveluyritys Doctagonin runsaalla 30 miljoonalla eurolla

Terveysyritys

Yritysjärjestely

Pihlajalinna ostaa samalla alalla toimivan Doctagon-yrityksen koko osakekannan. Kauppahinta on runsaat 30,1 miljoonaa euroa, ja se maksetaan Pihlajalinnan osakkeilla.Doctagon on vuonna 2006 perustettu suomalainen yritys, joka tuottaa muun muassa lääkäripalveluja henkilöasiakkaille, työterveyspalveluja sekä julkisen sektorin lääkäri- ja konsultointipalveluja.Sillä on kaksi lääkärikeskusta, yksi Helsingissä ja yksi Turussa.Doctagonin liikevaihto oli syyskuussa päättyneellä tilikaudella 17,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat edelliseen tilikauteen verrattuna.toteutetaan Doctagonin omistajille suunnatulla Pihlajalinnan uusien osakkeiden annilla. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi 2 006 989 uutta osaketta. Osakekohtainen merkintähinta oli 15 euroa.Uusien osakkeiden määrä vastaa noin kymmentä prosenttia Pihlajalinnan kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.Pihlajalinnan mukaan kauppa ei vaikuta aiemmin ilmoitettuihin vuoden 2018 näkymiin.