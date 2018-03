Kännykkäsovellus poistaa byrokratian kotitalouksien palkanmaksusta – palkka lähtee lastenhoitajan tilille pelkän puhelinnumeron avulla

Talous

Kännykkäsovellus poistaa byrokratian kotitalouksien palkanmaksusta – palkka lähtee lastenhoitajan tilille pelk

HS teki kotitalouksien velvoitteista selvityksen viime syksynä. Voit lukea sen tästä. https://www.hs.fi/talous/art-2000005402201.html



Verottaja tekee aktiivisesti yhteistyötä hankkeiden kanssa, joilla lain vaatimien velvollisuuksien hoitamista yritetään helpottaa, kertoo verohallinnon ylitarkastaja Miika Halonen https://www.hs.fi/haku/?query=miika+halonen .



”Palkan maksamiseen voi liittyä asioimista viiden viranomaisen kanssa ja päälle vielä vakuutusasiat. On myös verottajan intresseissä, että oikein toimiminen on helppoa”, Halonen sanoo.



Verottaja tarjoaa palkka.fi-sivustoa, jonka kautta myös kotitalouksien on mahdollista hoitaa työnantajan velvoitteet ja maksut. Halonen myöntää, että sivuston käyttäminen voi olla yksityishenkilöille haastavaa.



”Teknologia on tässä oiva apuväline. Uskon, että kahden vuoden päästä kotitalouksien tilanne maksamisessa on ihan erilainen.”