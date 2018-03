Luottoluokitusyhtiö Standard & Poor's poisti Teollisuuden Voiman tarkkailulistaltaan – luottoluokitus on edelleen heikko

Talous

Teollisuuden Voima ilmoittaa, että luottoluokitusyhtiö Standard & Poor's on poistanut yhtiön tarkkailulistaltaan.Standard & Poor's palautti myös Teollisuuden Voiman luottoluokituksen ennalleen ja pitää yhtiön näkymiä vakaina. Luottoluokitus on BB+, joka tarkoittaa, ettei Standard & Poor's suosittele Teollisuuden Voimaan sijoittamista.mukaan vakaat tulevaisuuden näkymät ovat seurausta Teollisuuden Voiman ja Olkiluodon kolmannen ydinreaktorin valmistavien yhtiöiden tekemästä sopimuksesta.Teollisuuden Voima ilmoitti 11. maaliskuuta tehneensä sopimuksen ranskalaisen Arevan ja saksalaisen Siemensin kanssa, millä vuosikausia kestänyt riita sovittiin.Sovinnon keskeinen sisältö on, että Areva ja Siemens maksavat Teollisuuden Voimalle 450 miljoonaa euroa voimalan valmistumisen viivästymisestä kahdessa erässä.