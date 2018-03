Talous

Torniossa on ”iso termospullo”, johon säilötty –163-asteinen kaasu muuttaa koko energia-alaa

Tornio

”Se on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lng:n

Manga LNG

Lng:n

Wärtsilä

Wärtsilän

Käytännössä

Kaasukäyttöiset laivat yleistyvät

Merenkulkulaitteita

Meripolttoaineena