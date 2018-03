Talous

Kriisi osuu Facebookin ytimeen – yhtiö menestyy huippu­tarkoilla tiedoilla ihmisistä, mutta nyt käyttäjät ja v

2010-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sovellusten

Vuosikausia

Zuckerberg

Paljastukset