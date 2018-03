Teknologiateollisuudelta miljoonalahjoitus ammattikorkeakouluille: ”Lahjoitus korostaa insinöörikoulutuksen tärkeyttä Suomelle”

Talous

Teknologiateollisuudelta miljoonalahjoitus ammattikorkeakouluille: ”Lahjoitus korostaa insinöörikoulutuksen tä

Joukko

Suurimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valittaessa

”Lahjoitus

Teknologiateollisuuden

Aiemmin

Synkkiä pilviä

Arenen