Talous

Turkiksia huutokauppaava Saga-Furs varoittaa tuloksensa heikkenevän selvästi

Turkiksia huutokauppaava Saga-Furs varoittaa, että sen tulos on kuluvalla tilikaudella selvästi heikompi kuin edellisellä tilikaudella. Syynä on eri nahkatyyppien halpeneminen ja myyntimäärien supistuminen.



Edellisellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 5,8 miljoonaa euroa. Yhtiön kuluva tilikausi päättyy lokakuun lopussa.



”Ylitarjonta painaa edelleen hintatasoa, Kiinassa on runsaasti myymättömiä pukineita ja nahkoja, ja epävarma markkinatilanne vaikeuttaa asiakkaiden rahoituksen saantia”, yhtiö ilmoittaa tiedotteessaan.



Saga-Fursin osake halpeni tulosvaroituksen seurauksena 2,1 prosenttia Helsingin pörssissä.