Talous

Suuriin teollisuusprojekteihin erikoistunut Enersense aikoo Helsingin pörssin kasvuyrityslistalle

Helsingin

Yhtiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pörssin First North -kasvuyrityslistalle on tulossa jälleen uusi yhtiö. Nyt listautumista suunnittelee porilainen Enersense International, joka on erikoistunut hoitamaan suurten teollisuusprojektien rekrytointeja ja resurssienhallintaa.Yhtiön suurin hanke tällä hetkellä on Olkiluoto 3:n ydinvoimalan rakennustyömaa, joka toi viime vuonna kaksi kolmasosaa yhtiön liikevaihdosta ja työllisti puolet yhtiön työntekijöistä.Vuonna 2005 perustettu yhtiö kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan noin neljänneksellä 47 miljoonaan euroon ja teki vajaan miljoonan euron tuloksen. Yhtiöllä on noin 750 työntekijää.listautumisanti alkaa 4. huhtikuuta. Se koostuu vanhojen osakkeiden myynnistä sekä uusien osakkeiden liikkeellelaskusta. Hieman yli puolet osakkeista myydään institutionaalisille sijoittajille ja loput piensijoittajille. Työeläkeyhtiö Ilmarinen on sitoutunut ostamaan lähes 12 prosenttia myyntiin tulevista osakkeista.Osakkeen merkintähinta on 5,90 euroa.Annilla yhtiö arvioi keräävänsä noin 16 miljoonan euron pääomat. Suurin omistaja Corporatum Oy ansaitsee osakkeidensa myynnillä arviolta 3,7 miljoonaa euroa.Yhtiö suunnittelee käyttävänsä annilla kerättävät varat kasvuun ja mahdollisiin yritysostoihin.