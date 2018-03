Talous

Nokian yt-neuvottelut päätökseen – työt loppuvat Suomessa 350:ltä

Verkkolaitteita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nokia

valmistava Nokia on saanut päätöksen helmikuussa käynnistyneet yt-neuvottelut. Neuvotteluiden lopputuloksena yhtiö irtisanoo Suomessa 353 työntekijää.Heistä 283 työskentelee yhtiön verkkoliiketoiminnassa ja 70 Nokian teknologialiiketoiminnassa. Henkilöstövähennykset pyritään toteuttamaan kuluvan vuoden aikana.Irtisanottavien määrä on pienempi kuin yt-neuvotteluiden alkaessa arvioitiin. Tuolloin vähennystarpeeksi arvioitiin yli 400.Nokian palveluksessa on Suomessa noin 6 300 työntekijää.perustelee vähennyksiä yhtiön pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamisella. Kilpailutilanne alalla on tiukka, ja markkinat supistuvat.Vuonna 2016 Nokia osti ranskalaisen kilpailijansa Alcatel-Lucentin ja ilmoitti tavoittelevansa 1,2 miljardin euron vuosittaisia kustannussäästöjä vuoden 2018 loppuun mennessä. Uudet työpaikkojen vähennykset ovat osa säästötavoitetta.Sen jälkeen yhtiö onkin käynyt toistuvia yt-neuvotteluita. Viime syksynä yhtiö kertoi yli 900 työpaikan vähennyksistä Suomessa, Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Ranskassa.